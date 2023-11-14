Terça (14) com show de Lulu Santos e Dona Fran no ES; confira agenda

Show
Barítono Tour
Show de Lulu Santos, cantando seus maiores sucessos. A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 300 (pista/ inteira) e R$ 150 (pista/ meia); R$ 230 (ingresso solidário); Mesas, a partir de R$ 2.070,00, à venda no site Blueticket.
Baladas e Festas
Japa faz a Festa
Com Felipe Frazão, Matheus Emis e DJs Gabriel Pratti, JV de VV e 2L de VV. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Só Se Vive uma Vez
Com Taiana França, Grupo Samba Júnior e DJs GCL do Martins e Kauan Sheik. A partir das 22h, no Atlanta. R. Parajú, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 40 (VIP) e R$ 20 (pista), à venda no site Zig.tickets.
Wave Goth - A última do ano
Com DJs Angel, Cissa e Led Russo. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita até meia-noite, após valores não informados.
Noite do Perdido
Com os DJs Rogerin do Querô, DG do Brooklyn, Gustavo o Brabo, Belucio e Chocolate. A partir das 22h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Forró e Nostalgia
Com Aluízio Cruz e DJ Bravim. A partir das 21h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Rolê com Pagode
Com os grupos Pagolance, Sambadm, Pagode e Cia e DJ Luuh. A partir das 20h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Terçou
Com DJs Isa Faustini, Bertine, Phi e Pepeu. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Terça Insana
Com os DJs Cris Pessoa, Sabino, Ricardo Monti e Asiat. A partir das 23h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30
Laides Night
Com Dona Fran, Raísa Garcia, Lais Stone e Luíza Pastore. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Músicas ao vivo
Samba
Com Sol Pessoa. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Samba Raiz
Com o grupo Bendito Fruto. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Encontro de Gigantes
Com Jackson Lima e Rickson Maioli. A partir das 20h, No Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99803-5209.
Humor
Quando o Ovo Soca
Uma prosa sobre relacionamentos com o comediante Camilo Milanez. A partir das 21h, no Jocker Comedy Bar. Rua Cabo Alyson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99242-5081.
Cultura
6ª Mostra Pedagógica de Danças Populares
Apresentações de danças populares de escolas e projetos do Espírito Santo que desenvolvem trabalhos pedagógicos. A partir das 13h30, no Teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Evento gratuito.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
A exposição que integra o Projeto Mezanino reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. Na OÁ Galeria. Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica em cartaz até 25 de novembro. A mostra reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. Na Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.