Festival Varilux chega a Vitória com 19 filmes franceses inéditos

Cena do filme "Anatomia de uma Queda", em cartaz no Festival Varilux Crédito: Diamond Films

Festival Varilux de Cinema Francês começa nesta quinta (9). Até 22 de novembro, Vitória pode conferir 19 títulos recentes da safra do país europeu e o clássico "E Deus Criou a Mulher", de Roger Vadim. As sessões na capital capixaba acontecem no Cine Jardins, em Jardim da Penha. Confira a programação completa no Atração tradicional no calendário dos cinéfilos, opode conferirConfira a programação completa no site oficial da mostra

Da coletânea de 2023, é impossível não citar "Anatomia de Uma Queda", de Justine Triet. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes 2023, e um dos favoritos a várias indicações ao Oscar 2024, o longa - considerado pelos críticos um dos melhores do ano - terá apenas uma exibição em Vitória durante o Varilux. Anote o dia na agenda para não perder a sessão: sexta (10), às 18h05.

Inicialmente programado para entrar em circuito comercial em fevereiro de 2024 (não por acaso na época das indicações ao prêmio da Academia de Hollywood), "Anatomia de Uma Queda" é uma aula de cinema proposta por Justine, uma realizadora que começou com comédias românticas inteligentes, como "Na Cama com Victoria" (2016), e atingiu a maturidade artística com "Anatomia", uma homenagem ao mestre francês Claude Miller e seus dramas policiais.

Em um embate psicológico de contornos "hitchcockianos", Triet coloca o público em uma situação-limite, quase que como voyeur de um crime (seria mesmo crime?) sem solução aparente. Sandra (a alemã Sandra Hüller, que deve ser indicada ao Oscar pelo papel, em sublime presença cênica), Samuel e o filho deficiente visual de 11 anos, Daniel, vivem há um ano longe de tudo, nas montanhas.

Os problemas começam quando Samuel é encontrado morto. A investigação concluiu se tratar de um óbito suspeito. É impossível saber ao certo se ele tirou a própria vida ou se foi assassinado.

A viúva é indiciada, tendo seu próprio filho no meio do conflito. Entre o julgamento e a vida familiar, dúvidas pesam na relação. Um detalhe: o garoto (interpretado de forma minimalista por Milo Machado Graner) é supostamente uma das testemunhas. Como não consegue ver, suas impressões sobre o caso podem ser imprecisas para a investigação.

DIVERSIDADE DE TÍTULOS

Entre os outros títulos selecionados que merecem uma conferida, até pelo talento de seus realizadores, está "Making Of", de Cédric Kahn, que conta com ótima performance de Denis Podalydès.

Também não deixe de ver "As Bestas". No papel de um casal que se muda para uma aldeia galega para se conectar à natureza, os franceses Denis Ménochet e Marina Fois protagonizam embates tensos sob a direção do espanhol Rodrigo Sorogoyen. Um filme visceral, de atuações "físicas" e história que chama a atenção por seu viés naturalista.

Integrante da competição oficial de Cannes desse ano, "Culpa e Desejo" marca o retorno de Catherine Breillat ao cinema após uma pausa de dez anos na direção. Seu filme anterior, "Uma Relação Delicada", com Isabelle Huppert, foi realizado em 2013.

O novo drama conta com Léa Drucker no papel principal em trama que aposta no erotismo (e intimismo) para explorar um escândalo familiar. A intensidade narrativa de Breillat - destacando o charme decadente da burguesia francesa - sempre merece uma conferida.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS