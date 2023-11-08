Sucesso em Rebelde, Dulce María protagoniza "Penso em Ti", em cartaz na Globoplay

Dulce María e David Zepeda estrelam "Penso em Ti", em cartaz na Globoplay Crédito: Globoplay

Dulce María, uma das atrizes e cantoras mexicanas de maior sucesso no Brasil, marcou a juventude de várias pessoas interpretando a ousada e incorrigível Roberta, de "Rebelde". A novela latina chega ao catálogo do Globoplay nesse mês, com a turnê da banda pelo Brasil. Para aliviar a ansiedade dos fãs, outra trama protagonizada pela estrela passa a fazer parte do catálogo do streaming da Globo a partir desta terça-feira (7).

Em "Penso em Ti", a ruiva dá vida a designer Emilia, uma jovem que sonha em ser cantora e compositora de sucesso, mas não possui condições necessárias para isso e ainda precisa enfrentar a repressão da mãe, Daniela (Yolanda Ventura), que teme que a filha enfrente os mesmos traumas que ela adquiriu no meio do showbusiness no passado.

Determinada, sensível e com valores morais, Emilia concilia o ofício de designer em uma agência de publicidade na pequena cidade onde vive com a vida musical. Até que decide apostar tudo na carreira artística após ter a chance de cantar no palco com seu ídolo, Ángel (David Zepeda, de "Sortilégio").

Esse episódio vira um divisor de águas em sua vida, e ela começa a encontrar forças para persistir na carreira, sem imaginar que a sua força de vontade também mudou a vida de Ángel, que, antes de conhecê-la, vivia insatisfeito e depressivo.

O cantor e também tecladista cresceu no meio musical e perdeu os pais ainda na adolescência, por isso tem seu empresário Frederico (Alexis Ayala) como segundo pai. Namorado de Jeanine (Jéssica Díaz), ele não desconfia que a moça mantém uma relação secreta com o ambicioso Frederico, presidente da gravadora Loreta Music e ávido por dominar a indústria da música. Jeanine, por sua vez, apesar de possuir uma boa voz, é insegura e se sentirá ameaçada por Emilia, tanto no amor como na música.

MUDANÇAS

Quando sua vida começa a virar de cabeça para baixo, Emilia precisará contar, mais do que nunca, com o apoio de seu pai Afonso (Henry Zakka), um homem generoso e sensível, e de Alicia (Lorena Graniewicz), sua amiga sem filtros e dona de um sexto sentido para detectar mentiras. Emilia também acha que pode contar com seu namorado, Omar (Frederico Ayos), mas tudo desanda após ela descobrir sua infidelidade.