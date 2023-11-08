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Cultura

Festival de Cinema Italiano no ES terá sessões gratuitas e exibições online

Mostra exibirá ao todo 32 títulos, entre filmes recentes e clássicos do audiovisual da Itália. Sessões no Espírito Santo acontecem no Sesc Glória, em Vitória, no Cine Ritz e Fundação São João Batista, em Aracruz
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 08:00

A comédia
A comédia "Parente é Serpente" é uma das atrações do Festival de Cinema Italiano no Brasil Crédito: Divulgação
Dentre narrativas modernas e clássicos inesquecíveis, o audiovisual da "Bota" - como a Itália também é carinhosamente conhecida por conta de suas características geográficas - ganha destaque em Vitória e Aracruz nos próximos dias. As duas cidades capixabas estão entre as 60 do país que recebem de quarta (8) até 9 de dezembro o Festival de Cinema Italiano no Brasil. 
As sessões, totalmente gratuitas, rolam no Sesc Glória, em Vitória, e Cine Ritz e Fundação São João Batista, em Aracruz. A programação completa da capital capixaba pode ser conferida na internet. Os horários das salas aracruzenses ainda não foram disponibilizados.  
A programação - que traz 32 títulos para o Brasil - conta com longas aplaudidos e muito esperados pelos cinéfilos, como "A Invenção de um Crime", do mestre Gianni Amelio, e "Um Amor de Domingo", de outro grande realizador italiano, Pupi Avati.
No primeiro, Amelio volta a investir no cinema social ao retratar um caso real em que um influente dramaturgo condenado por plágio trava uma guerra com seu aluno mentalmente instável. No caminho, um jornalista (mais uma ótima atuação de Élio Germano) luta para descobrir a verdade. HZ já conferiu e recomenda. 
No evento também destacamos as boas comédias "As Minhas Garotas de Papel", de Luca Lucini; "A Última Vez que Fomos Crianças", de Claudio Bisio; e "O Primeiro Dia da Minha Vida", de Paolo Genovese. 

PARA VER NA INTERNET

Outro foco de interesse do Festival de Cinema Italiano no Brasil é sua programação online e gratuita. Dezesseis comédias clássicas estarão disponíveis para assistir no site do festival.
No streaming, podemos conferir joias dirigidas por nomes como Federico Fellini, Mario Monicelli e Lina Wertmüller. Os títulos na web ficarão disponíveis até 9 de dezembro.
Primeira mulher indicada ao Oscar de Melhor Direção, por "Pasqualino Sete Belezas", em 1977, Wertmüller terá exibido no festival títulos emblemáticos, como "Mimi, o Metalúrgico" (1972) e "Por Um Destino Insólito" (1974).
De Mario Monicelli - um dos diretores mais inventivos da comédia surrealista italiana - o festival trouxe uma de suas obras-primas, "Parente É Serpente" (1992). Na trama, uma família, às vésperas do Natal, entra em "parafuso" esperando a decisão dos pais idosos sobre com qual filho vão morar. A resposta? Só Monicelli explica. Outro longa do diretor, "Brancaleone nas Cruzadas" (1970), também está disponível para curtir online. 
Da coleção de Fellini, fique de olho em "A Trapaça" (1955), com um elenco recheado de estrelas, como Giulietta Masina e Broderick Crawford. Nostalgia pura!

FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL NO ESPÍRITO SANTO

  • SESSÕES PRESENCIAIS
  • QUANDO: de quarta (8) a 9 de dezembro, gratuita. No Espírito Santo, a programação será exibida no Sesc Glória, em Vitória, e Cine Ritz e Fundação São João Batista, em Aracruz. A programação completa da capital capixaba pode ser conferida na internet. Os horários das salas aracruzenses ainda não foram disponibilizados. Confira todos os 16 títulos que serão exibidos presencialmente no site oficial do festival 
  • SESSÕES ONLINE
  • QUANDO: de quarta (8) a 9 de dezembro, gratuita. Ao todo, serão exibidas 16 comédias clássicas do cinema italiano pelo site oficial da mostra, onde também pode ser conferida a programação completa

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