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Reality Show

Netflix anuncia que "Ilhados com a Sogra" terá 2ª temporada

O reality show brasileiro, Ilhados com a Sogra, acaba de ser renovado pela Netflix para mais uma temporada
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 15:00

Netflix
Netflix Crédito: Shutterstock
"Já podem começar a convocar as sogras!". Com esta frase, a Netflix anunciou que o reality show Ilhados com a Sogra, produzido e gravado aqui no Brasil, terá mais uma temporada. Vale lembrar que a primeira temporada foi vencida por uma família capixaba.
Apresentado por Fernanda Souza, o programa é uma competição entre seis famílias, representadas por uma sogra com seu genro, em uma praia paradisíaca lá em Ubatuba, no estado de São Paulo. Eles disputam um prêmio de R$ 500 mil. Além das provas, a convivência entre sogra e genro se torna um grande desafio para chegar ao prêmio.
Na primeira temporada, teve família capixaba na disputa. Os Nery levaram a melhor, vencendo o reality. HZ chegou a conversar com Rodrigo, que deu dicas de como conviver bem com a sogra. Confira o vídeo:
*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes

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