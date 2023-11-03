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Netflix em novembro de 2023: veja estreias de séries e filmes, como 'O Assassino' e 'DNA do Crime'

Também estreiam na plataforma a nova temporada da série sobre realeza britânica 'The Crown' e 'Sly', documentário sobre Sylvester Stallone
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 18:32

"O Assassino", de David Fincher, é uma das estreias de novembro da Netflix Crédito: Netflix
A Netflix estreia diversos filmes e séries neste mês de novembro de 2023. Entre os destaques, estão a nova temporada de "The Crown", a série brasileira "DNA do Crime", com uma trama de ação dirigida por Heitor Dhalia, o documentário "Sly", sobre Sylvester Stallone, e o reality show de "Round 6".
Confira alguns destaques abaixo, com seus respectivos trailers e datas de lançamento.
  • As Ladras (1.º de novembro)
  • Toda Luz Que Não Podemos Ver (2 de novembro)
  • Sly (3 de novembro)
  • Nyad (3 de novembro)
  • O Assassino (10 de novembro)
  • DNA do Crime (14 de novembro)
  • The Crown - 6.ª Temporada - parte 1 (16 de novembro)
A parte 2 da 6.ª temporada estreia em 14 de dezembro.
  • O Melhor Natal de Todos (16 de novembro)
  • Scott Pilgrim: A Série (17 de novembro)
  • Round 6: O Desafio (22 de novembro)

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