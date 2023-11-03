Netflix em novembro de 2023: veja estreias de séries e filmes, como 'O Assassino' e 'DNA do Crime'

A Netflix estreia diversos filmes e séries neste mês de novembro de 2023. Entre os destaques, estão a nova temporada de "The Crown", a série brasileira "DNA do Crime", com uma trama de ação dirigida por Heitor Dhalia, o documentário "Sly", sobre Sylvester Stallone, e o reality show de "Round 6".
Confira alguns destaques abaixo, com seus respectivos trailers e datas de lançamento.
- As Ladras (1.º de novembro)
- Toda Luz Que Não Podemos Ver (2 de novembro)
- Sly (3 de novembro)
- Nyad (3 de novembro)
- O Assassino (10 de novembro)
- DNA do Crime (14 de novembro)
- The Crown - 6.ª Temporada - parte 1 (16 de novembro)
A parte 2 da 6.ª temporada estreia em 14 de dezembro.
- O Melhor Natal de Todos (16 de novembro)
- Scott Pilgrim: A Série (17 de novembro)
- Round 6: O Desafio (22 de novembro)