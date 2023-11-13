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Saúde

Dulce Maria diz que está doente em meio a shows do RBD no Brasil

Grupo já passou pelo Rio de Janeiro e ainda tem cinco apresentações em São Paulo; veja vídeo publicado pela cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 19:58

Dulce Maria revelou que está doente pelas redes sociais
Dulce Maria revelou que está doente pelas redes sociais Crédito: Reprodução/X
Nesta segunda-feira, 13, Dulce Maria usou as redes sociais para agradecer aos fãs pelos últimos shows que o RBD realizou na turnê Soy Rebelde e comunicá-los de que está doente, mas que dará seu melhor para estar bem para as próximas apresentações do grupo.
“Meus amigos, como estão? Só queria dizer ‘obrigada’ por todo o amor que vocês tem dado para nós desde os Estados Unidos, todas as pessoas que foram nos ver, todo o amor que nos deram na Colômbia, que foi lindo e mágico”, disse.
“E agora no Brasil. No Rio, que aconteceu com muitas emoções. E agora em São Paulo, que estamos muito, muito felizes. E queria dizer para vocês que estou muito emocionada, cheia de emoções, de gratidão e de sentimentos encontrados. Então, no final, está aí a despedida”, continuou.
Em seguida, a cantora falou sobre o seu estado de saúde. “Mas estou um pouco doente e quero falar para vocês que vou dar o melhor de mim, mas não sei [como será]”, afirmou. O vídeo foi compartilhado por fãs nas redes sociais. Assista:
O RBD já fez dois shows no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, e um no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A apresentação foi marcada por nostalgia e pela história da banda - leia aqui a crítica do Estadão.
A banda ainda fará mais um show no local nesta segunda-feira, 13. Depois, o grupo “migra” para o Allianz Parque, também na capital paulista, onde fará apresentações no dias 16, 17, 18 e 19 de novembro.

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