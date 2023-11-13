Dulce Maria diz que está doente em meio a shows do RBD no Brasil

Dulce Maria revelou que está doente pelas redes sociais Crédito: Reprodução/X

Nesta segunda-feira, 13, Dulce Maria usou as redes sociais para agradecer aos fãs pelos últimos shows que o RBD realizou na turnê Soy Rebelde e comunicá-los de que está doente, mas que dará seu melhor para estar bem para as próximas apresentações do grupo.

“Meus amigos, como estão? Só queria dizer ‘obrigada’ por todo o amor que vocês tem dado para nós desde os Estados Unidos, todas as pessoas que foram nos ver, todo o amor que nos deram na Colômbia, que foi lindo e mágico”, disse.

“E agora no Brasil. No Rio, que aconteceu com muitas emoções. E agora em São Paulo, que estamos muito, muito felizes. E queria dizer para vocês que estou muito emocionada, cheia de emoções, de gratidão e de sentimentos encontrados. Então, no final, está aí a despedida”, continuou.

Em seguida, a cantora falou sobre o seu estado de saúde. “Mas estou um pouco doente e quero falar para vocês que vou dar o melhor de mim, mas não sei [como será]”, afirmou. O vídeo foi compartilhado por fãs nas redes sociais. Assista:

🚨 MEU DEUS! Dulce Maria grava stories informando que está doente. Provavelmente foi o motivo de não ter ido ao soundcheck hoje 🤧. Melhoras Dul pic.twitter.com/eIvVjD80T3 — rbdmaniaco (@rbdmaniaco) November 13, 2023

O RBD já fez dois shows no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, e um no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A apresentação foi marcada por nostalgia e pela história da banda - leia aqui a crítica do Estadão.