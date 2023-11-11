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RBD ignora pedidos do SBT e só irá na Globo durante passagem no Brasil

Banda mexicana está no país para uma série de shows da turnê de reencontro do grupo formado na novela 'Rebelde'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 11:11

A banda RBD, formada pelos protagonistas da novela "Rebelde" (2004), não irão conceder ou participar de programas do SBT durante seu período no Brasil para a realização dos shows da sua turnê de reencontro.
Por opção da produção que trouxe os shows para o Brasil e da gravadora da banda, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni vão apenas participar de programas da Globo.
Show do RBD em Acapulco, no México, em 2015
RBD deve participar apenas de programas da Rede Globo durante sua passagem pelo Brasil Crédito: RBDfotos.org
No próximo domingo (12), o "Fantástico" vai exibir uma entrevista exclusiva com os cinco, realizada no Rio de Janeiro durante a semana, pelo repórter Kiko Menezes. Existe uma gravação agendada com o RBD nos estúdios da Globo em São Paulo.
O SBT tentou trazer a banda para participar, mesmo rapidamente, do Teleton, maratona beneficente que acontece neste fim de semana, mas não houve autorização.

SEM SUCESSO

Houve também tentativas para o Domingo Legal, de Celso Portiolli, programa que o RBD chegou a participar nos anos 2000 ainda quando era comandado por Gugu Liberato (1959-2019), mas sem sucesso.
O fato chama a atenção porque RBD é um produto que ganhou popularidade graças a novela "Rebelde", sucesso no SBT nos anos 2000. A Globo falava pouco do fenômeno na época por ser um produto de sua concorrente.
A emissora de Silvio Santos reprisou a novela duas vezes, em 2014 e neste ano, mas ambas as reexibições foram fracassos nos números de audiência e finalizadas antes da exibição de todos os capítulos.

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