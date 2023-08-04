Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estrela latina

Dulce Maria surpreende fãs e reaparece com cabelos ruivos para turnê de RBD

Atriz estará junto com o grupo em turnê de reencontro, que tem apresentações no Brasil marcadas para o final de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 09:42

A cantora mexicana Dulce Maria, que interpretou Roberta na famosa telenovela Rebeldes, apareceu com os cabelos ruivos, marca registrada de sua personagem, após anos e surpreendeu seus fãs. A mudança faz parte do projeto da turnê da banda Soy Rebelde World Tour que traz o grupo de volta aos palcos este ano em um reencontro mundial com os fãs do sucesso dos anos 2000.
Dulce Maria ressurge com cabelo ruivo, como Roberta em RBD
Dulce Maria ressurge com cabelo ruivo, como Roberta em RBD Crédito: Instagram@dulcemaria
"Não se pode voltar ao tempo, mas é possível REVIVER", escreveu a cantora nas redes sociais.
A turnê começa no dia 25 de agosto em El Passo, no Texas e encerra no dia 1º de dezembro, na Cidade do México, passando por três países: EUA, Brasil e México. No Brasil, os shows ocorrem no Rio de Janeiro, dia 10 de novembro e em São Paulo, nos dias 12, 13 e 16 de novembro.
A reunião do grupo não contará com todos os integrantes, Alfonso Herrera não aceitou fazer parte do reencontro. Em entrevista de divulgação do filme ¡Que Viva México!, para o jornal El País, Herrera falou sobre os abusos contratuais, explorações e injustiças que sofreu ao lado dos colegas Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni.
"Compartilhamos coisas que ninguém sabe e nós seis estivemos lá em momentos alegres e em tempos difíceis, como no Brasil (quando três pessoas morreram pisoteadas em uma sessão de autógrafos, em 2007)", disse.
Os outros participantes, por sua vez, parecem empolgados com a turnê e compartilharam nos últimos meses os bastidores dos ensaios e preparação para a nova temporada de shows.

Veja Também

Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone

Alfonso Herrera critica exploração contratual com o RBD: 'A emissora não foi justa'

RBD divulga mais datas de shows extras no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos México Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados