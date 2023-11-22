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Eliminatórias

Brasil cai para Argentina em jogo marcado por pancadaria no Maracanã

A partida demorou cerca de 30 minutos para começar devido a uma grande briga nas arquibancadas. No jogo, a seleção foi derrotada e de quebra, perdeu pela primeira vez jogando em casa na história da competição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2023 às 00:18

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 00:18

 O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 na noite de hoje (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A realização da partida chegou a ser ameaçada por causa de uma briga generalizada na arquibancada. Em campo, a seleção ouviu gritos de "Time sem vergonha" e terminou a partida amargando um "olé" por parte dos argentinos.
Futebol
Otamendi fez o gol do jogo e decretou a primeira derrota brasileira em Eliminatórias jogando no Brasil Crédito: Folhapress
A partida iniciou com quase 30 minutos de atraso. A seleção argentina chegou a voltar ao vestiário liderada por Messi, mas retornou ao gramado minutos depois.
As entidades competentes optaram por ter torcida mista no Maracanã ao invés de separar a torcida visitante. O resultado foi a briga antes mesmo do início da partida. A CBF, organizadora do jogo, terá de responder processo disciplinar na Fifa.
O Brasil teve o domínio das ações durante a maior parte do jogo, mas foi a Argentina quem abriu o placar com Otamendi. O zagueiro subiu mais que a marcação após cobrança de escanteio de Lo Celso e cabeceou para o gol.
Futebol
Minutos antes da bola rolar, torcedores de Brasil e Argentina entraram em confusão no maracanã e houve feridos Crédito: Maurícia Da Matta/W9 PRESS/Folhapress
Messi teve atuação apagada durante a partida. Assim como toda a seleção, o craque não brilhou no Maracanã e segue sem marcar contra o Brasil em jogos considerados oficiais.
Com o resultado, a Argentina segue na liderança das Eliminatórias com 15 pontos. O Brasil caiu para a sexta colocação com menos da metade: 7 pontos.
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Joelinton entrou e foi expulso no segundo tempo da partida Crédito: Folhapress
A próxima partida válida pelas Eliminatórias está marcada para daqui a quase um ano, em setembro de 2024. O Brasil terá pela frente Equador e Paraguai, enquanto a Argentina enfrente Chile e Colômbia.

Briga generalizada

Com torcida mista no Maracanã, argentinos e brasileiros entraram em confronto violento durante o hino nacional, antes do apito inicial da partida. Cadeiras do estádio foram arracandas e arremessadas durante a confusão, que contou com intervenção violenta da polícia.
Futebol
Minutos antes da bola rolar, torcedores de Brasil e Argentina entraram em confusão no maracanã e houve feridos Crédito: Maurícia Da Matta/W9 PRESS/Folhapress
Jogadores dos dois times se encaminharam às arquibancadas para tentar acalmar a confusão, mas não obtiveram sucesso. Imagens mostraram diversos torcedores sangrando e outros tantos desesperados fugindo para o campo de jogo ou pulando muros que dividem setores do estádio.
A seleção argentina, então, retornou ao vestiário liderada por Messi e ameaçou não jogar por causa das condições de segurança. O início da partida atrasou em quase 30 minutos.

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