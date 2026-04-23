Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha

Um jovem de 20 anos, identificado como Taylan de Souza Ferreira, foi preso após ser flagrado vendendo cigarros eletrônicos — alguns contendo maconha líquida — em um prédio na Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele anunciava os produtos pelas redes sociais e mantinha um esquema estruturado: recebia o material pelos Correios e oferecia até cartão de fidelidade aos clientes.
O caso foi descoberto após monitoramento realizado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar, que flagrou Taylan entregando o produto a um motoboy no portão do prédio (veja no vídeo acima).
Na noite de quarta-feira (22), os policiais foram até o local. Inicialmente, o suspeito negou possuir material ilícito no apartamento, mas os agentes encontraram munições sobre um móvel, além de 320 unidades de ‘vape’ (cigarros eletrônicos) e 160 canetas vaporizadoras com óleo derivado de cannabis.
De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, os quase 500 dispositivos apreendidos estão avaliados em cerca de R$ 95 mil.
Taylan confessou aos militares que recebia os produtos pelos Correios e os comercializava pelas redes sociais, com direito a logomarca própria e itens personalizados. Segundo a reportagem, ele também oferecia brindes, como balas, aos clientes.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, contrabando e posse irregular de munição. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional.