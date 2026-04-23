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Oferecia 'cartão fidelidade'

Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha

Taylan de Souza Ferreira, de 20 anos, anunciava produtos nas redes sociais, recebia mercadorias pelos Correios e mantinha esquema com “cartão fidelidade”

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 13:11

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

23 abr 2026 às 13:11

Um jovem de 20 anos, identificado como Taylan de Souza Ferreira, foi preso após ser flagrado vendendo cigarros eletrônicos alguns contendo maconha líquida em um prédio na Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele anunciava os produtos pelas redes sociais e mantinha um esquema estruturado: recebia o material pelos Correios e oferecia até cartão de fidelidade aos clientes. 


O caso foi descoberto após monitoramento realizado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar, que flagrou Taylan entregando o produto a um motoboy no portão do prédio (veja no vídeo acima).

Anúncio de produtos era feito através de aplicativo de mensagens
Anúncio de produtos era feito através de aplicativo de mensagens Reprodução

Na noite de quarta-feira (22), os policiais foram até o local. Inicialmente, o suspeito negou possuir material ilícito no apartamento, mas os agentes encontraram munições sobre um móvel, além de 320 unidades de ‘vape’ (cigarros eletrônicos) e 160 canetas vaporizadoras com óleo derivado de cannabis.


De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, os quase 500 dispositivos apreendidos estão avaliados em cerca de R$ 95 mil.

Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha Reprodução

Taylan confessou aos militares que recebia os produtos pelos Correios e os comercializava pelas redes sociais, com direito a logomarca própria e itens personalizados. Segundo a reportagem, ele também oferecia brindes, como balas, aos clientes.


De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, contrabando e posse irregular de munição. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional.

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O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.

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