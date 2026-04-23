Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha

Um jovem de 20 anos, identificado como Taylan de Souza Ferreira, foi preso após ser flagrado vendendo cigarros eletrônicos — alguns contendo maconha líquida — em um prédio na Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele anunciava os produtos pelas redes sociais e mantinha um esquema estruturado: recebia o material pelos Correios e oferecia até cartão de fidelidade aos clientes.





O caso foi descoberto após monitoramento realizado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar, que flagrou Taylan entregando o produto a um motoboy no portão do prédio (veja no vídeo acima).