O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

A mulher foi localizada após um professor de Educação Física de 43 anos ser chamado por Nilo Perovano Ferreira, de 40 anos, para ir até o local. Segundo apuração da TV Gazeta, os dois estavam bebendo em um bar quando Nilo disse que uma colega dele havia caído e não estava movimentando as pernas, por isso, pediu ajuda.





Ao chegar ao local, Nilo teria solicitado ao professor que limpasse a vítima, afirmando que não conseguiria fazer a limpeza. Nilo também informou que havia agredido a mulher com um alicate, atingindo o corpo dela com violência, o que teria feito com que a vítima não conseguisse mais movimentar as pernas.





O professor ficou desesperado com a situação e tentou pedir socorro, mas foi impedido. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi agredido, teve o celular quebrado e foi empurrado escada abaixo, quando acabou ferindo a cabeça. Mesmo assim, ele conseguiu acionar a corporação.