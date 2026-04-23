Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

A Polícia Civil identificou os autores do incêndio criminoso que atingiu uma clínica de estética em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira (22). O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário, a clínica funcionava no local havia cerca de um ano. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Segundo a Polícia Civil, a motocicleta utilizada na ação foi apreendida. Uma jaqueta usada por um dos suspeitos também contribuiu para comprovar a participação no crime. Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos confessou.
As investigações seguem em andamento para reunir mais provas, identificar possíveis outros envolvidos e esclarecer a motivação do incêndio. Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Justiça.