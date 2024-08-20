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Operação Praetorium Fraudis

PF faz operação no ES para combater fraudes contra a Caixa Econômica

Segundo a corporação, foi constatado o envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos; investigados podem responder por fraude eletrônica e associação criminosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2024 às 11:42

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 11:42

Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Praetorium Fraudis, com objetivo de combater fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória. 
A PF disse que, durante as investigações, foi constatado o envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos, contendo ofícios fictícios em que eram solicitadas transferências de dinheiro para contas bancárias dos investigados.
Após o recebimento das quantias solicitadas, os valores eram rapidamente movimentados entre múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente em contas digitais de diversas instituições financeiras, para dificultar a identificação e o rastreamento dos valores e das pessoas envolvidas.
A Polícia Federal informou que, durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão analisados para o aprofundamento das investigações e a apuração de outros envolvidos.
PF faz operação no ES para combater fraudes contra a Caixa Econômica
Conforme a corporação, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão, além de multa. As investigações continuam e, segundo a Polícia Federal, outras informações não serão repassadas. 

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