PF faz operação no ES para combater fraudes contra a Caixa Econômica

Operação Praetorium Fraudis, com objetivo de combater fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória. Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a, com objetivo de combater fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória.

A PF disse que, durante as investigações, foi constatado o envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos, contendo ofícios fictícios em que eram solicitadas transferências de dinheiro para contas bancárias dos investigados.

Após o recebimento das quantias solicitadas, os valores eram rapidamente movimentados entre múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente em contas digitais de diversas instituições financeiras, para dificultar a identificação e o rastreamento dos valores e das pessoas envolvidas.

A Polícia Federal informou que, durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão analisados para o aprofundamento das investigações e a apuração de outros envolvidos.

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