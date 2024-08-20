Mulher dá facada no ex para se defender após ser agredida em Cariacica

Na segunda-feira, ela estava em casa, dormindo, quando o ex-companheiro invadiu a residência. A mulher relatou que estava medicada, e o homem teria se aproveitado disso para deitar ao lado dela. Ela mandou o jovem de 25 anos sair, mas ele não aceitou. Foi aí que os socos na cabeça começaram.

Aos agentes, o jovem alegou que foi pegar os bens dele, mas a mulher disse que ele só pegaria roupas; no momento em que foi pegar a geladeira da casa, a ex teria pegado a faca e o atingido. Depois daí, ele admitiu que deu socos e ainda pegou o celular da gerente de vendas.