Mulher dá facada no ex para se defender após ser agredida em Cariacica

Uma gerente de vendas de 34 anos teve a casa invadida e foi agredida pelo ex-companheiro no bairro Flexal I, em Cariacica. Após levar socos na cabeça, a vítima pegou uma faca para se defender e chegou a acertar a perna do homem, que continuou com a violência: ele apertou o pescoço, deu chutes e ameaçou a mulher de morte. Por fim, ele acabou detido.
O caso aconteceu na última segunda-feira (19). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou aos agentes que tinha terminado o relacionamento havia uma semana, e separou os pertences do ex-companheiro em um cômodo do lado de fora para que o homem pegasse.
Na segunda-feira, ela estava em casa, dormindo, quando o ex-companheiro invadiu a residência. A mulher relatou que estava medicada, e o homem teria se aproveitado disso para deitar ao lado dela. Ela mandou o jovem de 25 anos sair, mas ele não aceitou. Foi aí que os socos na cabeça começaram.
Para se defender, a gerente de vendas disse que pegou uma faca e atingiu a perna do homem, que a estrangulou, deu chutes e fez ameaças de morte. Quando a Polícia Militar chegou, o suspeito estava no quintal, muito alterado.
Aos agentes, o jovem alegou que foi pegar os bens dele, mas a mulher disse que ele só pegaria roupas; no momento em que foi pegar a geladeira da casa, a ex teria pegado a faca e o atingido. Depois daí, ele admitiu que deu socos e ainda pegou o celular da gerente de vendas.
O suspeito foi levado para a delegacia. Segundo a vítima, ela já tinha medida protetiva contra o agressor, que foi descumprida. Em nota, a Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva, na forma da Lei Maria da Penha. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).