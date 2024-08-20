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Bairro Flexal I

Mulher dá facada no ex para se defender após ser agredida em Cariacica

Gerente de vendas de 34 anos levou socos, chutes e foi estrangulada; caso aconteceu na última segunda-feira (19) e o homem acabou detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2024 às 09:54

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 09:54

Uma gerente de vendas de 34 anos teve a casa invadida e foi agredida pelo ex-companheiro no bairro Flexal I, em Cariacica. Após levar socos na cabeça, a vítima pegou uma faca para se defender e chegou a acertar a perna do homem, que continuou com a violência: ele apertou o pescoço, deu chutes e ameaçou a mulher de morte. Por fim, ele acabou detido. 
O caso aconteceu na última segunda-feira (19). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou aos agentes que tinha terminado o relacionamento havia uma semana, e separou os pertences do ex-companheiro em um cômodo do lado de fora para que o homem pegasse.
Na segunda-feira, ela estava em casa, dormindo, quando o ex-companheiro invadiu a residência. A mulher relatou que estava medicada, e o homem teria se aproveitado disso para deitar ao lado dela. Ela mandou o jovem de 25 anos sair, mas ele não aceitou. Foi aí que os socos na cabeça começaram.
Para se defender, a gerente de vendas disse que pegou uma faca e atingiu a perna do homem, que a estrangulou, deu chutes e fez ameaças de morte. Quando a Polícia Militar chegou, o suspeito estava no quintal, muito alterado. 
Aos agentes, o jovem alegou que foi pegar os bens dele, mas a mulher disse que ele só pegaria roupas; no momento em que foi pegar a geladeira da casa, a ex teria pegado a faca e o atingido. Depois daí, ele admitiu que deu socos e ainda pegou o celular da gerente de vendas.
O suspeito foi levado para a delegacia. Segundo a vítima, ela já tinha medida protetiva contra o agressor, que foi descumprida. Em nota, a Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva, na forma da Lei Maria da Penha. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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