Homem desaparece ao pescar com primo em ilha do Rio Doce em Colatina

Um homem desapareceu quando estava pescando no Rio Doce,
no distrito de Itapina, em Colatina
, no Noroeste do Espírito Santo
, no último domingo (18). O Corpo de Bombeiros
informou que foi acionado para a ocorrência e disse que foram feitas buscas com mergulhadores na segunda-feira (19), mas não encontraram vestígios do desaparecido – que não teve idade e nome informados. Os trabalhos continuam nesta terça-feira (20).
Segundo a corporação, um primo do homem relatou aos Bombeiros que os dois estavam pescando em uma ilha no Rio Doce, quando, em certo momento, o homem se afastou para uma área alta, rochosa, e não voltou mais. O primo utilizou a própria embarcação para fazer buscas no entorno, antes de ligar para o Corpo de Bombeiros.
Os militares realizaram buscas ao longo da tarde até o anoitecer do domingo (18), percorrendo o Rio Doce com embarcação, mas não encontraram vestígios do desaparecido. As buscas foram retomadas na segunda-feira (19), com apoio da equipe de mergulho, mas, também, sem sucesso. “Os bombeiros retomaram os trabalhos na manhã desta terça-feira e seguem em diligências”, informou a corporação.