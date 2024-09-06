Governo do ES lança edital para construir Terceira Ponte em Colatina

Vista aérea de Colatina, com a Ponte Florentino Avidos sobre o Rio Doce Crédito: Wikimedia

O edital para a construção da Terceira Ponte de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi publicado nesta sexta-feira (6) pelo governo do Estado . O investimento previsto para a obra é de R$ 164 milhões. Também será criado um sistema binário no Centro da cidade e em parte do bairro São Silvano, como forma de melhorar a mobilidade na região central do município.

A previsão é que a licitação ocorra em três meses. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora terá até seis meses para elaborar o projeto executivo.

Depois da conclusão da obra, a antiga Ponte Florentino Avidos passará a ter as duas vias de tráfego no sentido centro da Colatina e a Terceira Ponte terá duas vias no sentido São Silvano, com ciclovia e calçadas, totalizando uma largura de 16,60 metros.

“É muito bom participar da realização dos sonhos das pessoas. Quando chego aqui em Colatina e olho para trás, vemos tudo o que já fizemos e o que ainda vamos fazer. No meu primeiro mandato, fiz a Variante de Colatina. Depois ampliamos a Ponte Florentino Avidos e está em andamento a macrodrenagem do Córrego do Ouro", afirmou o governador Renato Casagrande.

A totalidade das obras também criará um novo ramal de ligação da região central de Colatina com o contorno das rodovias BR 259 e ES 080, passando pelos bairros Castelo Branco e Maria das Graças. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

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Saúde e infraestrutura

Durante o lançamento do edital da Terceira Ponte de Colatina, o governo do Estado também anunciou novos investimentos nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento urbano e saúde.

Um deles foi a autorização do início da obra de drenagem em Tunnel Liner, no bairro Maria das Graças. O investimento é de aproximadamente R$ 4 milhões em recursos provenientes do Fundo Cidades - Adaptação às Mudanças Climáticas. Além da drenagem, serão realizadas a construção de 200 metros lineares de calçada e a implantação de meio-fio. As intervenções vão beneficiar cerca de 1.800 moradores da região apontada como área sujeita a alagamentos em períodos de chuva.

Também foi autorizado um convênio entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e a Prefeitura Municipal, para obras de infraestrutura urbana. Será realizado o recapeamento asfáltico de 32 ruas localizadas nos bairros Columbia, Honório Fraga e José de Anchieta, com investimento de R$ 8,1 milhões.