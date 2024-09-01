Seis presos serram grade de cela e fogem da Penitenciária de Colatina

Thiago Ferreira dos Santos, Fabiano Jesus do Rosário, Carliano Souza Lopes, Wanderson Meirelles Felipe Santiago, Iran da Silva Santos e Renan Souza Lopes: fugitivos da Penitenciária de Colatina Crédito: Divulgação

ATUALIZAÇÃO: Após publicação desta nota, dois detentos foram recapturados. O texto foi atualizado.

Seis detentos da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, fugiram da unidade prisional na madrugada deste domingo (1º). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , a fuga foi constatada durante a manhã, no momento da contagem dos presos. A pasta informou, na última atualização desta nota, que dois deles foram recapturados

Segundo a Sejus, os presos serraram a grade da cela. Policiais penais da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) atuam realizando buscas na região, com o apoio da Polícia Militar . A ação também conta com a atuação de servidores do serviço de inteligência prisional a fim de localizar e recapturar os fugitivos.

Um dos detentos recapturados, segundo a Sejus, é Iran da Silva Santos. Ele foi pego pela Polícia Penal no bairro Castelo Branco, em Colatina, na noite de domingo (1º). Ele tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e homicídio e havia sido preso por esses crimes em dezembro de 2021.

Na manhã desta segunda-feira (2), outro foragido, o Wanderson Meirelles Felipe Santiago, foi recapturado pela equipe da Agência de Inteligência da Polícia Penal de Colatina, no bairro Operário. A informação foi repassada pela Sejus. Ele estava preso por roubo, e ingressou no presídio no dia 15 de maio do ano passado. Entretanto, o indivíduo já tem outras passagens pela polícia em abril de 2014 e abril de 2021, por tráfico de drogas e homicídio.

Detentos que seguem foragidos:



Renan Souza Lopes - entrou no presídio em abril de 2010, por homicídio.

Carliano Souza Lopes - encaminhado ao presídio em outubro de 2018, por homicídio.



Thiago Ferreira Santos - foi preso em março do ano passado por tráfico de drogas e já tem outras passagens pelo sistema prisional, por furto e roubo, em 2017 e em janeiro de 2023.



Fabiano Jesus do Rosário - é o sexto e último fugitivo; foi preso em 2012, por roubo, receptação e homicídio.



De acordo com informação da Polícia Militar, após a ocorrência da fuga, três suspeitos, vestidos com roupas de presidiários e molhados, roubaram um carro em um posto de gasolina, no bairro Santa Helena, em Colatina. A ação foi flagrada por câmera de videomonitoramento do local.