Homem atira no companheiro da ex e sequestra bebê do casal em Colatina

Um bebê de apenas cinco meses foi vítima de sequestro na noite de quarta-feira (4), no bairro Ayrton Senna, em Colatina Noroeste do Espírito Santo . Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou quando um veículo suspeito parou em frente à residência do atual companheiro da mãe do menino, que também é pai da criança.

Em relato à polícia, o pai do bebê contou que, inesperadamente, o motorista do carro, trajando roupas escuras e uma touca ninja, saiu do veículo e sacou uma arma. O suspeito disparou em direção ao homem, que foi atingido com um tiro no braço direito. A mãe da criança, que estava na calçada, viu o momento do tiro.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, em seguida, um indivíduo que também estava no carro, saiu do veículo com uma arma e apontou para a mulher, mãe da criança. Ela correu e entrou na casa de uma vizinha, e, em seguida, saiu do imóvel vizinho e entrou em sua casa, que fica no mesmo quintal. Novamente, o homem armado foi atrás dela, dizendo que a mataria.

A mulher conseguiu se esconder e não foi vista pelo suspeito. Conforme relatado aos policiais, o homem estava totalmente descontrolado e gritava dizendo que iria matá-la. Neste momento, o indivíduo foi até o quarto do casal e sequestrou o bebê. Ele levou a criança, e disse que se a mãe da criança quisesse seu filho de volta, que fosse atrás dele. O agressor entrou no veículo e saiu do local, em alta velocidade, com o menino de cinco meses no carro.

De acordo com a PM, a mãe do bebê reconheceu o suspeito como sendo o seu ex-companheiro. Ela contou que ele não aceitava o fim do relacionamento deles.

Bebê foi deixado perto de praça

Após sequestrar a criança, o suspeito fez contato com a mãe do bebê por mensagens via WhatsApp. Ele ameaçava matar a criança, caso a mulher não fosse ao seu encontro.

O homem liberou o bebê somente por volta das 4h desta quinta-feira (5), após inúmeras negociações com a polícia. Segundo a PM, o suspeito deixou a criança em um "local tenebroso, entre dois veículos, próximo à praça do bairro Ayrton Senna". O agressor fugiu do local antes da chegada da polícia. A criança foi entregue à mãe e encaminhada ao Hospital São José, em Colatina.

Ainda de acordo com a PM, por volta das 5h30 houve a informação de que o carro utilizado pelo suspeito estava no bairro Ayrton Senna. No local, nem o veículo, nem o agressor foram encontrados. No entanto, a polícia encontrou um taxista, que relatou ter sido vítima de roubo, seguido de sequestro, ao transportar um passageiro da cidade de Itaguaçu para Colatina. Ele disse ter sido rendido no caminho e colocado no porta-malas do veículo.

As vítimas foram encaminhadas para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde, segundo a Polícia Civil, a mulher solicitou uma medida protetiva de urgência. O caso seguirá sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.