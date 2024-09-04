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Cercado no banho

Homem que matou mãe e filho na Serra apanha de detentos em presídio no ES

Ricardo Elias Santana, de 45 anos, foi cercado no momento do banho dentro da unidade prisional em Viana, na última terça-feira (3)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 set 2024 às 09:05

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 09:05

Ricardo Elias Santana, de 45 anos, foi preso suspeito de matar mãe e filho por causa de dívida
Ricardo Elias Santana, de 45 anos, foi preso suspeito de matar mãe e filho (em destaque) por causa de dívida Crédito: Divulgação
O homem suspeito de matar mãe e filho com golpes de marreta na Serra, em julho deste ano, foi agredido por detentos do Centro de Detenção Provisória de Viana II, no momento do banho, na última terça-feira (3). Ricardo Elias Santana, de 45 anos, disse aos policiais penais ter sido atacado depois que os internos descobriram o crime que ele cometeu, sobretudo devido ao assassinato da criança, de apenas 4 anos. 
Conforme o boletim de ocorrência registrado por agentes da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), durante o procedimento do banho alguns detentos conseguiram manter as portas abertas. Na hora em que Ricardo ia para o chuveiro, vários internos foram para cima dele. As agressões pararam somente quando um servidor efetuou um disparo de arma de fogo dentro da galeria. 
Ricardo foi encaminhado para o atendimento médico da unidade prisional e, depois, para a Delegacia Regional de Cariacica, onde o caso foi registrado. Em nota, a Sejus disse que os internos envolvidos na briga irão responder a Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Morte de mãe e filho na Serra

Os corpos das vítimas, identificadas como Priscila dos Santos de Ambrósio e Igor Gabriel de Ambrósio, teriam sido encontrados na varanda da casa
Priscila dos Santos Deambrosio, de 35 anos, e o Higor Gabriel Deambrosio, de 4 anos Crédito: Arquivo pessoal
O pintor Ricardo e a cuidadora de idosos Iavelina Noemia de Oliveira foram presos no dia 19 de julho deste ano, quatro dias depois da morte de Priscila dos Santos Deambrosio, de 35 anos, e do filho dela, Higor Gabriel Deambrosio, de 4 anos. A motivação para o crime, segundo as investigações, seria uma dívida de R$ 10 mil. 
Priscila emprestava dinheiro a juros (agiotagem). Ricardo pegou os R$ 10 mil, não realizou o pagamento do débito e, com a ajuda de Iavelina, com quem ele mantinha um relacionamento, resolveu arquitetar tudo. Mãe e filho foram assassinados a marretadas. Segundo a polícia, o pintor confessou o crime de forma fria, mas demonstrou arrependimento por assassinar a criança. A marreta usada no crime foi apresentada em coletiva de imprensa. Veja abaixo:
Marreta usada no crime que acabou com a morte de mãe e filho na Serra
Marreta usada no crime que acabou com a morte de mãe e filho na Serra Crédito: Jaciele Simoura
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica como lesão corporal. As diligências iniciais e as medidas legais foram adotadas, e o detento, de 45 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica (PCIES) para a realização de exame de corpo de delito. O caso seguirá sob investigação do 18º Distrito de Polícia de Viana, sob sigilo".

Mais sobre o caso:

Casal preso por morte de mãe e filho na Serra é suspeito de tentar matar outra pessoa

Mãe e filho foram mortos a marretadas por dívida de R$ 10 mil na Serra

Vídeo mostra prisão de homem e mulher por morte de mãe e filho na Serra

Suspeitos de matar mãe e filho de 4 anos em bairro da Serra são presos no ES

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