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Resgatada pela PM

Moçambicana vem para o ES morar com namorado e é mantida em cárcere privado

A mulher de 28 anos mudou do país de origem após combinar com o companheiro o início de uma vida juntos no Espírito Santo
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

04 set 2024 às 20:09

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 20:09

Um relacionamento amoroso se tornou um pesadelo para uma mulher de 28 anos. Para ficar com o companheiro, a jovem atravessou os mais de 7.800 km entre seu país de origem, Moçambique, no Sul da África, e o bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Porém, desde terça-feira (3), a moçambicana foi mantida em cárcere privado pelo próprio namorado dentro da casa onde moravam juntos. 
Polícia Militar conseguiu retirá-la da residência na quarta-feira (4), após denúncias. À corporação, a mulher contou que a vida a dois já tinha sido combinada pelo casal durante conversas pelas redes sociais, onde se conheceram. Eles moravam juntos desde o dia 30 de agosto.
Além de a manter trancada dentro da residência, o suspeito ainda retirou o chip do celular da vítima para evitar ligações para familiares. O homem também tentou pegar o passaporte dela, como forma de impedir que a mulher se identificasse. 
Como é estrangeira, o documento é a única forma de identificação da moçambicana. Para impedir que o namorado pegasse, ela conseguiu esconder o passaporte dentro de uma mala codificada. Conforme o boletim de ocorrência, ele estragou o urso, os chocolates e as rosas que deu para a namorada, além de gritar e apontar os dedos para ela com agressividade, por diversas vezes.
“Ela informou ainda aos militares que, desde as 17h de terça-feira, o homem saiu, trancou o portão que dava acesso à saída para a rua e não retornou”, afirmou a PM, em nota.
Com a ajuda de uma vizinha, os militares tiraram a mulher do imóvel pelos fundos. A Polícia Civil informou, por nota, que a vítima foi levada pela à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, onde representou criminalmente contra o investigado. "O caso segue sob investigação da Deam de Vila Velha e não há detalhes que possam ser repassados neste momento", completou a corporação. 
Moçambicana vem para o ES morar com namorado e é mantida em cárcere privado

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