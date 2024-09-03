Mulher leva golpes de facão do ex-companheiro na porta de casa em Viana

Mulher é ferida com golpes de facão pelo próprio companheiro em Viana Crédito: Oliveira Alves

Uma jovem de 27 anos foi atacada com golpes de facão na porta de casa, na noite de segunda-feira (2), no bairro Areinha, em Viana . Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi socorrida por uma vizinha até o Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, no mesmo município. Na unidade, ela contou aos policiais que o crime foi cometido pelo ex-companheiro. A mulher sofreu lesões na perna, no rosto, no crânio e nas mãos.

A vítima foi socorrida por uma vizinha, que a colocou em seu carro e levou até a unidade de saúde. Outro vizinho disse aos militares que tentou segurar o homem, mas foi agredido com socos pelos familiares do suspeito, que fugiu.

Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o relacionamento durou 10 anos e os dois tiveram três filhos. Há pelo menos um ano, a vítima decidiu se separar, mas o suspeito não aceitava o término.

Familiares da mulher e do homem afirmaram à reportagem da TV Gazeta, que ele foi até a casa dela e a agrediu com os golpes de facão. A vítima conseguiu correr para pedir ajuda.

Depois do crime, o homem fugiu após pedir um carro de aplicativo e chegou a mandar mensagens para a mãe confessando o crime. Em uma das mensagens, ele afirma que vai matar a jovem e sua família caso não retome o relacionamento.

A mulher foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória , onde passou a madrugada em observação e recebeu alta nesta terça-feira (3).

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPP). Até a publicação desta reportagem, ninguém foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.