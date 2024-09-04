Motociclista morre após acidente em rodovia de Cachoeiro de Itapemirim

Um motociclista de 38 anos morreu em um acidente na noite de terça-feira (3) na BR 482, na altura do bairro Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Marcos Antônio Salles da Silva.
Conforme os militares, a ocorrência foi registrada no km 6 da rodovia. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) já havia constatado a morte do homem e o corpo estava coberto. A moto de Marcos Antônio não tinha placa. A PM não informou como o acidente aconteceu.
De acordo com a Polícia Científica, a perícia foi acionada por volta das 21h10. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro, onde será necropsiado e liberado para os familiares.