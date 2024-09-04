Corpo de homem é encontrado perto de linha do trem em Cariacica

O corpo de um homem foi encontrado no meio da rua em Vila Palestina, Cariacica, na manhã desta quarta-feira (4), perto da linha do trem. De acordo com apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, a vítima estava com vários hematomas e cortes pelo corpo, mas a perícia não conseguiu identificar qual teria sido a arma utilizada.
O homem não tinha documentos, mas no bolso dele havia um extrato bancário que pode ajudar nas investigações. A vítima estava com ferimentos nas pernas, cintura, no ombro e no rosto.
Quem mora perto ficou assustado ao acordar e se deparar com o corpo, já que, segundo testemunhas, ninguém ouviu barulho de tiros ou briga. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido".