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Terminal de Itaparica

Mensagem "entrega" suspeito de furtar celular de passageira no Transcol

Apesar de negar furto dentro do coletivo, mensagens vistas por PMs mostraram que homem estava negociando para desbloquear aparelhos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 set 2024 às 11:21

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 11:21

Um homem acabou preso após furtar um celular em um ônibus do Sistema Transcol, no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (3). Durante a confecção do boletim de ocorrência, os policiais perceberam uma mensagem no aparelho furtado de uma pessoa dizendo que o modelo era mais difícil de desbloquear.
Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento a pé, policiais militares ouviram uma gritaria e pessoas gesticulando no interior de um ônibus. Ao se aproximarem do coletivo, eles observaram que um homem ficou nervoso e tentou sair do local, mas foi segurado por passageiros e pelo motorista.
Uma mulher disse aos policiais que o suspeito estava com as mãos dentro de sua bolsa, o que foi confirmado por outras pessoas no ônibus. A vítima contou ainda que assim que viu a aproximação dos PM’s, o homem tirou a capa de um celular e o jogou na lixeira e colocou o aparelho nas partes íntimas.
Durante busca pessoal, os militares encontraram dois celulares: um na cintura e um na cueca - esse estava sem a capa.
O homem foi questionado sobre os aparelhos e ele afirmou que seria dono. Os policiais então pediram para que ele passasse o número para que, através do contato telefônico, fosse confirmado a veracidade das informações passadas pelo suspeito.
Mensagem "entrega" suspeito de furtar celular de passageira no Transcol
Ele afirmou que não sabia e que os telefones não tinham chip, o que não foi comprovado, já que um dos aparelhos possuia um chip de telefone.
Os policiais então questionaram sobre o motivo dele ter dois celulares e o homem afirmou que seria para vendas de produtos digitais sexuais adultos. Ele acabou sendo conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.
Para os policiais militares o homem informou que se chamava João da Silva, porém, na delegacia, ele se identificou como Antônio de Las Cruzes.
No boletim de ocorrência consta que durante a confecção do documento, um dos celulares acendeu com a notificação de uma mensagem de um contato salvo como “compra Campo Grande”. Na mensagem, a pessoa dizia que “esses samsung são tudo mais caro para desbloquear”. A pessoa se referia ao mesmo modelo do celular furtado.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de furto e falsa identidade. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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