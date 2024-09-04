Um homem acabou preso após furtar um celular em um ônibus do Sistema Transcol , no Terminal de Itaparica, em Vila Velha , na tarde de terça-feira (3). Durante a confecção do boletim de ocorrência, os policiais perceberam uma mensagem no aparelho furtado de uma pessoa dizendo que o modelo era mais difícil de desbloquear.

Segundo a Polícia Militar , durante patrulhamento a pé, policiais militares ouviram uma gritaria e pessoas gesticulando no interior de um ônibus. Ao se aproximarem do coletivo, eles observaram que um homem ficou nervoso e tentou sair do local, mas foi segurado por passageiros e pelo motorista.

Uma mulher disse aos policiais que o suspeito estava com as mãos dentro de sua bolsa, o que foi confirmado por outras pessoas no ônibus. A vítima contou ainda que assim que viu a aproximação dos PM’s, o homem tirou a capa de um celular e o jogou na lixeira e colocou o aparelho nas partes íntimas.

Durante busca pessoal, os militares encontraram dois celulares: um na cintura e um na cueca - esse estava sem a capa.

O homem foi questionado sobre os aparelhos e ele afirmou que seria dono. Os policiais então pediram para que ele passasse o número para que, através do contato telefônico, fosse confirmado a veracidade das informações passadas pelo suspeito.

Your browser does not support the audio element. Mensagem "entrega" suspeito de furtar celular de passageira no Transcol

Ele afirmou que não sabia e que os telefones não tinham chip, o que não foi comprovado, já que um dos aparelhos possuia um chip de telefone.

Os policiais então questionaram sobre o motivo dele ter dois celulares e o homem afirmou que seria para vendas de produtos digitais sexuais adultos. Ele acabou sendo conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.

Para os policiais militares o homem informou que se chamava João da Silva, porém, na delegacia, ele se identificou como Antônio de Las Cruzes.

No boletim de ocorrência consta que durante a confecção do documento, um dos celulares acendeu com a notificação de uma mensagem de um contato salvo como “compra Campo Grande”. Na mensagem, a pessoa dizia que “esses samsung são tudo mais caro para desbloquear”. A pessoa se referia ao mesmo modelo do celular furtado.