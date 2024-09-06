Comércio terá horário especial no final de semana com feriados no ES

Shoppings terão funcionamento especial no final de semana por causa dos feriados Crédito: Divulgação

O feriado da Independência do Brasil será comemorado neste sábado (7). No dia seguinte (8), a capital do Espírito Santo celebra 473 anos junto ao Dia de Nossa Senhora da Vitória. Em razão dessas datas, órgãos municipais e estaduais, assim como shoppings, supermercados e comércios de rua terão seus horários de funcionamento alterados.

Nos órgãos do governo do Estado e nas prefeituras de Viana, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, apenas os serviços considerados essenciais, como saúde, vão funcionar, em esquema de plantão, assim como já acontece normalmente aos finais de semana.

Comércio de rua

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) informou que o horário é sempre definido pelas empresas.

Já a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cariacica, que informou que muitas lojas devem abrir na Avenida Expedido Garcia, em Campo Grande, principal pólo comercial da cidade.

O mesmo deve ocorrer na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, segundo a Câmera de Lojistas do município.

Já em Vila Velha, a Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória) está realizando o "Dia D Glória" com lojas oferecendo descontos de até 70%. Por causa disso, os comerciantes do do polo comercial vão abrir o comércio entre 9h e 16h no sábado (7). No domingo, o comércio permanece fechado em todos os municípios.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que no feriado nacional da Independência do Brasil o varejo supermercadista deverá ser das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre o funcionamento dos supermercados nos feriados, vale o que estiver estabelecido nos documentos.

No dia 8 de setembro, feriado municipal de Nossa Senhora da Vitória, a restrição é para os supermercados localizados na capital, que poderão funcionar das 8h às 18h.

Shoppings

Os shoppings do Espírito Santo vão funcionar em horário especial no final de semana (dias 7 e 8), seguindo os mesmos horários definido de domingos e feriados.

SHOPPING VITÓRIA

Lojas, stands e quiosques: das 14h às 21h e facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h.

das 14h às 21h e facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h. Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11 às 22h

(lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11 às 22h Demais horários: conforme definido pela operação

conforme definido pela operação Cinema e eventos: Funcionamento conforme horários das sessões

Funcionamento conforme horários das sessões Academia: (27) 3010-3277

(27) 3010-3277 Centro Médico e Odontológico: (27) 3182-1000

(27) 3182-1000 Centro Médico 2: (27) 99204-6400

(27) 99204-6400 Dermaskin Centro Estético: (27) 3300-7082

SHOPPING VILA VELHA

Lojas e Quiosques: 14h às 22h

14h às 22h Praça de Alimentação e Lazer: das 11 às 22h

das 11 às 22h Cinema: conforme programação

SHOPPING MOXUARA, EM CARIACICA

Lojas e Quiosques: 13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h)

13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h) Alimentação: das 11 às 22h

das 11 às 22h Lazer e Cinema: conforme programação

SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA

Lojas e quiosques : 4h às 21h

: 4h às 21h Praça de alimentação e lazer : das 11h às 22h

: das 11h às 22h Cinema: conforme a programação

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Lojas e Quiosques : 13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h)

: 13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h) Alimentação : das 11 às 22h

: das 11 às 22h Lazer e Cinema: conforme programação

SHOPPING MESTRE ÁLVARO, NA SERRA

Lojas e Quiosques : 13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h)

: 13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h) Alimentação : das 11 às 22h

: das 11 às 22h Lazer e Cinema: conforme programação

SHOPPING MONTSERRAT

Lojas e quiosques : 13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h)

: 13h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h) Alimentação : das 11 às 22h

: das 11 às 22h Lazer e Cinema: conforme programação

Bancos

As agências bancárias já não abrem para o atendimento presencial aos finais de semana, mas estarão abertas para acessar os caixas eletrônicos, como normalmente acontece.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas no período. Somente o PIX. Já nas datas consideradas ponto facultativo, o atendimento ao público segue normalmente.

Governo estadual

De acordo com a Seger (Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos), o Faça Fácil Cariacica não prestará atendimento neste sábado (07), quando é celebrado o feriado nacional da Independência do Brasil.

O funcionamento da unidade será retomado na segunda-feira (09), das 8h às 17h. Os serviços ofertados no local podem ser agendados pelo site www.facafacil.es.gov.br.

Prefeituras mantêm serviços essenciais

Na Grande Vitória, as prefeituras vão funcionar com esquema especial neste sábado (7) e no domingo (8). Confira:

VITÓRIA

Unidades de saúde: as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos à população.

Vacinação: Haverá vacinação, sem agendamento, das 8 às 15h, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio. Serão disponibilizadas todas as vacinas, exceto a BCG, que é feita mediante agendamento on-line.

Pronto Atendimento: O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.

Vigilância Epidemiológica: O plantão da Vigilância Epidemiológica também funcionará, das 8 às 16 horas, podendo também ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019.

Disque-Silêncio: O serviço Fala Vitória funciona 24 horas. As denúncias podem ser feitas on-line por meio do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online pelo celular e tablete (disponível para Android e iOS). Também pode ser feita pelo telefone 156 no período das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. No caso de ruídos, mesmo após as 22 horas, a ligação é transferida automaticamente à área do Disque-Silêncio com a ida a campo dos agentes de proteção ambiental.

Guarda Municipal: A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital.

Defesa Civil: A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 3194-7568 . Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na capital.

SERRA

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e Pronto Atendimento Pediátrico, com atendimento 24 horas.

Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100.

Vigilância Sanitária (denúncias) - 27 98166-1036

Auxílio Funeral: Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814.

Plantão do Conselho Tutelar: (27) 98166-0515.

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP - Telefone: (27) 98166-0161.

Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h).

Guarda Civil: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população.

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

VILA VELHA

Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas.

Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.

Guarda Municipal: atuação normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) - 3149-7444.

Posturas: plantão fiscal: (27) 3369-9460.

Serviço Especializado de Abordagem Social: até às 22h, telefone: (27) 99281 3444.

Conselho Tutelar (24 horas): (27) 99281-0936 (WhatsApp)

Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (CRAMVIVE): atendimento das 12 às 18 horas, contato pelo número99282-9932 (WhatsApp).

Ouvidoria: telefone 162

Auxílio-Funeral: atendimento das 8 às 20h. Contato pelo número (27) 98814 0266

Serviços Urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.

Gerência de Necrópoles: (27) 3388-4288 (Plantão)

CARIACICA

PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) - 24 horas;

PA de Bela Vista - 7h às 17 horas;

PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17 horas;

PA de Flexal - 24 horas;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município;

Manutenção de equipamentos públicos;

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;

Coordenação de Necrópole - a liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial na sede da Prefeitura Municipal de Cariacica, no setor de Protocolo, no Trevo de Alto Lage, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, das 8h às 18h. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909;

Cemitérios - 7h às 17 horas;

Conselho Tutelar de Cariacica (24 horas) - plantão contatos 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

Parques estaduais

Cachoeira da Fumaça, em Alegre Crédito: Palê Zuppani/Divulgação/Governo do ES

Para quem quiser aproveitar o feriado em contato com a natureza, os parques estaduais estarão funcionando normalmente.

Pedra Azul, Paulo César Vinha, Itaúnas, Forno Grande e Cachoeira da Fumaça são uma excelente opção de lazer gratuito, mas o visitante deve se atentar aos horários de funcionamento e às regras de cada parque.

PARQUE CACHOEIRA DA FUMAÇA

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

das 8h às 17h Agendamento para visitação: não é necessário.

não é necessário. Rodovia ES-484, distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo

PARQUE DO FORNO GRANDE

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada

Agendamento para escalada ao pico no site

Estrada rural, distrito de Forno Grande, Castelo, Espírito Santo

PARQUE ESTADUAL DE PEDRA AZUL

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h, de terça a domingo

Capacidade de visitantes por dia: 150 pessoas

Agendamento para visitação no site

Agendamento para escalada ao topo no site

Rota do Lagarto, Km 3, distrito Pedra Azul, Domingos Martins

PARQUE DE ITAÚNAS

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário

Rua Bento Daher, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

PARQUE PAULO CÉSAR VINHA

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário

Rodovia ES-060, no Km 37,5, em Setiba, Guarapari