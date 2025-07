Grupo Pianna, do ES, compra rede de concessionárias

O Grupo Pianna, dono das concessionárias Shori Veículos, da Honda, de Vitória, Vila Velha e Linhares, concluiu a compra da Planeta H, que tem lojas, da mesma montadora, em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Campos, no Norte do Rio de Janeiro. Assim, o grupo capixaba, que é forte no mercado automotivo, destacadamente no segmento de máquinas e equipamentos agrícolas, passa a ter uma atuação consolidada com a marca japonesa em todo o Espírito Santo.