Investimento em logística

Ferrovia no Norte do ES é autorizada a iniciar último trecho de desapropriações

Previsão da Petrocity é começar a fazer a transferência das áreas para construção da estrada de ferro no início de 2026

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:52

Ferrovia está sendo planejada para as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo Crédito: Pixabay

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) publicou a autorização para desapropriação do trecho entre São Mateus e Barra de São Francisco da ferrovia privada que está sendo planejada para o Norte do Espírito Santo. >

Esse é o último trecho da ferrovia do grupo Petrocity que ainda não tinha recebido a Declaração de Utilidade Pública (DUP) por parte do governo federal. A estrada de ferro, com 2.160 quilômetros, vai ligar o litoral Norte Capixaba a Mara Rosa (GO).>

Autorizada na semana passada, a nova DUP, na prática, significa que as terras no curso das ferrovias e sua faixa de domínio estão desapropriadas por interesse federal. Isso se refere as trechos da EF-030, de São Mateus a Barra de São Francisco, e da EF-456, entre Barra de São Francisco e Santana do Paraíso (MG).>

O presidente do grupo Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, explica que, com as declarações de utilidade pública de todos os quatro trechos da ferrovia, a empresa vai começar a preparar as desapropriações. De acordo com ele, as intervenções estão dentro do cronograma previsto.>

>

"De agosto a dezembro, vamos fazer a instrução administrativa. A partir da virada de janeiro, já com os processos e proprietários identificados, vamos fazer um trabalho cartorial para, no início do ano que vem, realizarmos efetivamente a transferência de todas essas áreas para a Petrocity Ferrovias", detalha.>

Anteriormente, o governo já havia concedido as DUPs da EF-030, entre Barra de São Francisco e Brasília (DF), e da EF 355, de Brasília (DF) a Mara Rosa (GO), onde se conectará à Ferrovia Norte-Sul (Itaqui a Santos). Além do trecho de 50km de Corumbá de Goiás a Anápolis.>

A decisão n° 132, de 8 de julho de 2025, do Superintendente de Transporte Ferroviário da ANTT, foi publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira (10).>

Além das ferrovias, em fase avançada de licenciamento ambiental, o Grupo Petrocity tem também, em busca de obtenção de licença no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), o projeto de um Terminal de Uso Privativo (TUP) em Urussuquara, entre São Mateus e Linhares.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta