Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer um delicioso bife de chorizo com chimichurri

Confira este prato ensinado pelos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon

Publicado em 

15 fev 2019 às 14:10

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 14:10

Bife de chorizo com chimichurri Crédito: Vitor Jubini

Ingredientes (para a salmoura):
500 ml de água
50g de sal fino
2 dentes de alho picados
Ingredientes (para o chimichuri):
salmoura (já preparada)
1 maço de alecrim
1 maço de tomilho
1 maço de salsinha
1/2 colher de páprica
1 colher de orégano
1 pitada de pimenta
calabresa
1 pitada de cominho
40ml de azeite
20g de vinagre de vinho tinto
Ingredientes (para o bife de chorizo):
800g de bife de chorizo
óleo, sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Misturar todos os ingredientes e ferver por alguns minutos.
Picar as ervas frescas, misturar todos os ingredientes com a salmoura.
Cortar o filé em “pedaços” de 200g, temperar com sal e pimenta-do-reino.
Aquecer bem uma frigideira e colocar um fio de óleo, grelhar os bifes de chorizo até ficarem bem dourados (só vire a carne depois que o lado em contato com a frigideira estiver bem dourado).
Pré-aquecer o forno a 200°C e colocar os bifes de chourizo com 2 colheres de chimichurri para assar por 5 minutos.
Finalização e apresentação:
Servir o bife de chorizo com legumes de sua preferência assados.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados