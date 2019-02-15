Aprenda a fazer um delicioso bife de chorizo com chimichurri

Ingredientes (para a salmoura):
500 ml de água
50g de sal fino
2 dentes de alho picados
Ingredientes (para o chimichuri):
salmoura (já preparada)
1 maço de alecrim
1 maço de tomilho
1 maço de salsinha
1/2 colher de páprica
1 colher de orégano
1 pitada de pimenta
calabresa
1 pitada de cominho
40ml de azeite
20g de vinagre de vinho tinto
Ingredientes (para o bife de chorizo):
800g de bife de chorizo
óleo, sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Misturar todos os ingredientes e ferver por alguns minutos.
Picar as ervas frescas, misturar todos os ingredientes com a salmoura.
Cortar o filé em “pedaços” de 200g, temperar com sal e pimenta-do-reino.
Aquecer bem uma frigideira e colocar um fio de óleo, grelhar os bifes de chorizo até ficarem bem dourados (só vire a carne depois que o lado em contato com a frigideira estiver bem dourado).
Pré-aquecer o forno a 200°C e colocar os bifes de chourizo com 2 colheres de chimichurri para assar por 5 minutos.
Finalização e apresentação:
Servir o bife de chorizo com legumes de sua preferência assados.