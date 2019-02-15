Aprenda a fazer um delicioso bife de chorizo com chimichurri

Bife de chorizo com chimichurri Crédito: Vitor Jubini





Ingredientes (para a salmoura):

500 ml de água

50g de sal fino

2 dentes de alho picados

Ingredientes (para o chimichuri):

salmoura (já preparada)

1 maço de alecrim

1 maço de tomilho

1 maço de salsinha

1/2 colher de páprica

1 colher de orégano

1 pitada de pimenta

calabresa

1 pitada de cominho

40ml de azeite

20g de vinagre de vinho tinto

Ingredientes (para o bife de chorizo):

800g de bife de chorizo

óleo, sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes e ferver por alguns minutos.

Picar as ervas frescas, misturar todos os ingredientes com a salmoura.

Cortar o filé em “pedaços” de 200g, temperar com sal e pimenta-do-reino.

Aquecer bem uma frigideira e colocar um fio de óleo, grelhar os bifes de chorizo até ficarem bem dourados (só vire a carne depois que o lado em contato com a frigideira estiver bem dourado).

Pré-aquecer o forno a 200°C e colocar os bifes de chourizo com 2 colheres de chimichurri para assar por 5 minutos.

Finalização e apresentação:

Servir o bife de chorizo com legumes de sua preferência assados.