1° Festival da Tilápia de Povoação terá de moqueca a quibe do peixe

A tilápia será a grande estrela do fim de semana no litoral de Linhares, que recebe a primeira edição do Festival da Tilápia de Povoação nos dias 15 e 16 de julho.

Aberto ao público, o evento vai reunir em sua praça de alimentação diversas receitas à base do peixe. As opções vão custar a partir de R$ 25 e estarão à venda tanto em porções individuais como em pratos para até três pessoas.

CARDÁPIO

Fazem parte do cardápio moqueca capixaba de tilápia com arroz e pirão; porção de tilápia frita, quibe de tilápia, empada e empadão de tilápia, torta capixaba de tilápia, caldo de tilápia com polenta e até hambúrguer de tilápia.

Além de saborear as delícias preparadas com o peixe produzido em Povoação, o visitante vai encontrar tilápia in natura, fresquinha, para levar para casa. É que um dos estandes terá um aquário com peixes vivos para comercialização.

A parte musical vai reunir shows de forró, sertanejo e samba, com atrações como Lucas Chaves, João Vitor e Vinícius, Samba Mais, Jean Ferreira e Alan Bertol (veja a programação completa abaixo).

ALTERNATIVA DE RENDA

De acordo com uma das organizadoras, Andréa Anchieta, que é secretária deliberativa da Associação dos Pescadores e Assemelhados de Povoação, o cultivo de tilápia foi uma alternativa encontrada pelos moradores do balneário após o rompimento da barragem de Mariana (MG). O peixe, criado em tanques suspensos, tornou-se fonte de renda para os pescadores da região.

“Estamos muito animados e creio que teremos uma movimentação grande de turistas nesse período de inverno. É um evento gastronômico que tem como base um peixe bastante apreciado pelo público. Acreditamos que vai atrair pessoas de diversas regiões do Estado e com toda certeza será um sucesso”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (15/07)

10h - Exposição do aquário com tilápias vivas para comercialização



11h - Abertura da praça de alimentação com pratos à base de tilápia



11h30 - Show com Lucas Chaves



13h - Show com Jean Ferreira



16h - Show com João Vitor e Vinícius



19h - Show com Samba Mais



22h - Show com Fabrício e Vanderlei

DOMINGO (16/07)

10h – Abertura da praça de alimentação com pratos à base de tilápia



11h - Show com Forró Siminino



13h - Show com Jhonny Rambo



16h - Show com Alan Bertol



19h - Show com Jotta Jr.

