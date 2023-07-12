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Aberto ao público

1° Festival da Tilápia de Povoação terá de moqueca a quibe do peixe

Festa no balneário de Linhares acontece nos dias 15 e 16 de julho, com shows musicais gratuitos e pratos a partir de R$ 25
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 20:07

A tilápia será a grande estrela do fim de semana no litoral de Linhares, que recebe a primeira edição do Festival da Tilápia de Povoação nos dias 15 e 16 de julho. 
Aberto ao público, o evento vai reunir em sua praça de alimentação diversas receitas à base do peixe. As opções vão custar a partir de R$ 25 e estarão à venda tanto em porções individuais como em pratos para até três pessoas. 

CARDÁPIO

Fazem parte do cardápio moqueca capixaba de tilápia com arroz e pirão; porção de tilápia frita, quibe de tilápia, empada e empadão de tilápia, torta capixaba de tilápia, caldo de tilápia com polenta e até hambúrguer de tilápia.
Além de saborear as delícias preparadas com o peixe produzido em Povoação, o visitante vai encontrar tilápia in natura, fresquinha, para levar para casa. É que um dos estandes terá um aquário com peixes vivos para comercialização.  
A parte musical vai reunir shows de forró, sertanejo e samba, com atrações como Lucas Chaves, João Vitor e Vinícius, Samba Mais, Jean Ferreira e Alan Bertol (veja a programação completa abaixo). 

ALTERNATIVA DE RENDA

De acordo com uma das organizadoras, Andréa Anchieta, que é secretária deliberativa da Associação dos Pescadores e Assemelhados de Povoação, o cultivo de tilápia foi uma alternativa encontrada pelos moradores do balneário após o rompimento da barragem de Mariana (MG). O peixe, criado em tanques suspensos, tornou-se fonte de renda para os pescadores da região.
“Estamos muito animados e creio que teremos uma movimentação grande de turistas nesse período de inverno. É um evento gastronômico que tem como base um peixe bastante apreciado pelo público. Acreditamos que vai atrair pessoas de diversas regiões do Estado e com toda certeza será um sucesso”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (15/07)
  • 10h - Exposição do aquário com tilápias vivas para comercialização
  • 11h - Abertura da praça de alimentação com pratos à base de tilápia
  • 11h30 - Show com Lucas Chaves
  • 13h - Show com Jean Ferreira
  • 16h - Show com João Vitor e Vinícius
  • 19h - Show com Samba Mais
  • 22h - Show com Fabrício e Vanderlei
DOMINGO (16/07)
  • 10h – Abertura da praça de alimentação com pratos à base de tilápia
  • 11h - Show com Forró Siminino
  • 13h - Show com Jhonny Rambo
  • 16h - Show com Alan Bertol
  • 19h - Show com Jotta Jr.
1º FESTIVAL DA TILÁPIA DE POVOAÇÃO
Quando: 15 e 16 de julho, a partir das 10h (sábado) e a partir das 11h (domingo)
Onde: Recanto Zé Colméia, Distrito de Povoação, Linhares
Entrada gratuita.
Realização: Associação dos Pescadores e Assemelhados de Povoação e Associação de Turismo de Povoação, com apoio da Prefeitura de Linhares, por meio da secretaria municipal de Cultura e Turismo, e outros.

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