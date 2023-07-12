Festival de cerveja em clima de São João agita Vila Velha

Arraiá Degusta, festival de cerveja realizado no Shopping Vila Velha Crédito: Degusta/Divulgação

A temporada de São João ainda não acabou e terá, nos próximos dois finais de semana, um evento cervejeiro dedicado a uma das maiores festas populares do país. É o Degusta Arraiá, edição temática do Degusta Beer.

O festival vai acontecer de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho no estacionamento externo do Shopping Vila Velha, reunindo cervejas artesanais, drinques, barraquinhas de comida variada (incluindo quitutes juninos), espaço kids e uma programação musical que vai do forró ao rock 'n' roll.

Na sexta (14), um dos destaques é o show da cantora Yumi em comemoração aos seus 20 anos de carreira, com a participação de convidados especiais.

CERVEJAS E COMIDAS

As cervejarias participantes são as capixabas Trarko, Barba Ruiva, Bigstep, Kingbier, Fratelli, Trindade, Alquimistas, Kastle Hops, Ronchi Beer, Azzurra e Mestra, além da fluminense Noi.

A gastronomia vai contar com opções de R$ 7 a R$ 100. Estarão no evento O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Mister Frango, Pizzou, Alcides, Delícias Juninas, Fábrica de Delícias, Te Quero Churros, Llhamas e Lambuzeria.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

1º FIM DE SEMANA (de 13 a 16 de julho)

Quinta (13/07)

Banda Casaca

Sexta (14/07)

Forró Bem Te Vi



Yumi

Sábado (15/07)

Havengar

Ubando

Domingo (16/07)

Forró Raiz



Pele Morena



A cantora Yumi vai celebrar 20 anos de carreira com show especial Crédito: Tommy Lanceley

2º FIM DE SEMANA (de 20 a 23 de julho)

Quinta (20/07)

Macucos Sexta (21/07)

Matheus Nogueira



Sheep & Parafina

Sábado (22/07)

Trio Clandestino



Back To The Past

Domingo (23/07)

Mafuá



Samba Crioulo



DEGUSTA ARRAIÁ 2023

Quando: de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho, das 17h à meia-noite

Onde: estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha

Entrada gratuita

Realização: Inspire Produções e Eventos com apoio do Shopping Vila Velha.

