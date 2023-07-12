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De rock a forró

Festival de cerveja em clima de São João agita Vila Velha

Degusta Arraiá, edição temática do Degusta Beer, acontece de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho, com entrada gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 06:00

Arraiá Degusta, festival de cerveja realizado no Shopping Vila Velha
Arraiá Degusta, festival de cerveja realizado no Shopping Vila Velha Crédito: Degusta/Divulgação
A temporada de São João ainda não acabou e terá, nos próximos dois finais de semana, um evento cervejeiro dedicado a uma das maiores festas populares do país. É o Degusta Arraiá, edição temática do Degusta Beer. 
O festival vai acontecer de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho no estacionamento externo do Shopping Vila Velha, reunindo cervejas artesanais, drinques, barraquinhas de comida variada (incluindo quitutes juninos), espaço kids e uma programação musical que vai do forró ao rock 'n' roll.
Na sexta (14), um dos destaques é o show da cantora Yumi em comemoração aos seus 20 anos de carreira, com a participação de convidados especiais. 

CERVEJAS E COMIDAS

As cervejarias participantes são as capixabas Trarko, Barba Ruiva, Bigstep, Kingbier, Fratelli, Trindade, Alquimistas, Kastle Hops, Ronchi Beer, Azzurra e Mestra, além da fluminense Noi.
A gastronomia vai contar com opções de R$ 7 a R$ 100. Estarão no evento O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Mister Frango, Pizzou, Alcides, Delícias Juninas, Fábrica de Delícias, Te Quero Churros, Llhamas e Lambuzeria. 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

1º FIM DE SEMANA (de 13 a 16 de julho)
Quinta (13/07) 
  • Banda Casaca
Sexta (14/07) 
  • Forró Bem Te Vi
  • Yumi
Sábado (15/07) 
  • Havengar
  • Ubando
Domingo (16/07)
  • Forró Raiz
  • Pele Morena
A cantora Yumi
A cantora Yumi vai celebrar 20 anos de carreira com show especial Crédito: Tommy Lanceley
2º FIM DE SEMANA (de 20 a 23 de julho)
Quinta (20/07) 
  • Macucos
Sexta (21/07) 
  • Matheus Nogueira
  • Sheep & Parafina
Sábado (22/07) 
  • Trio Clandestino
  • Back To The Past
Domingo (23/07)
  • Mafuá
  • Samba Crioulo
DEGUSTA ARRAIÁ 2023
Quando: de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho, das 17h à meia-noite 
Onde: estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita
Realização: Inspire Produções e Eventos com apoio do Shopping Vila Velha.
Com informações das assessorias da Inspire Produções e do Shopping Vila Velha. 

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