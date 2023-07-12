Festival de cerveja em clima de São João agita Vila Velha

A temporada de São João ainda não acabou e terá, nos próximos dois finais de semana, um evento cervejeiro dedicado a uma das maiores festas populares do país. É o Degusta Arraiá, edição temática do Degusta Beer.
O festival vai acontecer de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho no estacionamento externo do Shopping Vila Velha, reunindo cervejas artesanais, drinques, barraquinhas de comida variada (incluindo quitutes juninos), espaço kids e uma programação musical que vai do forró ao rock 'n' roll.
Na sexta (14), um dos destaques é o show da cantora Yumi em comemoração aos seus 20 anos de carreira, com a participação de convidados especiais.
CERVEJAS E COMIDAS
As cervejarias participantes são as capixabas Trarko, Barba Ruiva, Bigstep, Kingbier, Fratelli, Trindade, Alquimistas, Kastle Hops, Ronchi Beer, Azzurra e Mestra, além da fluminense Noi.
A gastronomia vai contar com opções de R$ 7 a R$ 100. Estarão no evento O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Mister Frango, Pizzou, Alcides, Delícias Juninas, Fábrica de Delícias, Te Quero Churros, Llhamas e Lambuzeria.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
1º FIM DE SEMANA (de 13 a 16 de julho)
Quinta (13/07)
Quinta (13/07)
- Banda Casaca
- Forró Bem Te Vi
- Yumi
- Havengar
- Ubando
- Forró Raiz
- Pele Morena
2º FIM DE SEMANA (de 20 a 23 de julho)
Quinta (20/07)
Quinta (20/07)
- Macucos
- Matheus Nogueira
- Sheep & Parafina
- Trio Clandestino
- Back To The Past
- Mafuá
- Samba Crioulo
DEGUSTA ARRAIÁ 2023
Quando: de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho, das 17h à meia-noite
Onde: estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita
Realização: Inspire Produções e Eventos com apoio do Shopping Vila Velha.
Quando: de 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho, das 17h à meia-noite
Onde: estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita
Realização: Inspire Produções e Eventos com apoio do Shopping Vila Velha.
Com informações das assessorias da Inspire Produções e do Shopping Vila Velha.