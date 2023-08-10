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5 restaurantes no ES com almoço especial para o Dia dos Pais

Vai almoçar com o paizão no domingo? Então confira as dicas do HZ, que vão de bacalhau sob encomenda a parrilha argentina
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 17:17

Quer levar o paizão para almoçar no domingo, 13 de agosto? Então, não deixe de conferir a lista que preparamos.
Ela traz um pequeno roteiro gastronômico para o Dia dos Pais com pratos especiais em Vitória, Vila Velha e Ibiraçu. 
Parrilha argentina, comida afetiva e pratos sob encomenda para toda a família comer em casa fazem parte desse guia pra lá de apetitoso. Confira!  

1

BANQUETE ARGENTINO

Criada para o Dia dos Pais nos restaurantes La Dolina, em Vitória, e La Dolina Horno, em Vila Velha, a Trilogia de Los Padres serve quatro pessoas e contém os seguintes itens: assado de tira, filé mignon, prime steak, cogumelos Paris, linguiça artesanal, batata assada, creme cítrico, tomate cereja e abóbora. O banquete inclui ainda a salada Lizarazu (com abobrinha e grão de bico) e quatro empanadas. Quanto: R$ 330. Reservas somente para o primeiro horário (entre 11h30 e 12h) no Whatsapp (27) 99810-6459 (Vitória) e (27) 99912-4560 (Vila Velha). La Dolina: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República. La Dolina Horno: Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa. FOTO: La Dolina/Divulgação

2

TRIO DE NOVIDADES

O restaurante Nóz Comida Afetiva preparou um fim de semana especial para os pais, incluindo três novidades no menu para sábado (12) e domingo (13). São elas: miniburger de lula peruana e coleslaw com maionese de alho assado (R$ 49 a entrada, com duas unidades); ancho de sol com risoto de parmesão, figo grelhado e presunto de Parma (R$ 98, prato individual) e cannoli de doce de leite de natas e crocante de castanha-de-caju (R$ 39, com duas unidades). Nos dois dias, a casa abrirá para almoço das 12h às 15h30 e já aceita reservas pelo Whatsapp (27) 99701-6929. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória.  

3

PRATOS SOB ENCOMENDA

A rotisseria e restaurante Casa Roti vai preparar três pratos comemorativos sob encomenda para o domingo (13). Um deles é o lombo de bacalhau assado com polvo grelhado, camarão, tomate defumado, alho confit, cebola assada e ovo sobre cama de purê de batata com molho bisque (R$ 280, com cerca de 1,25 kg/foto). Também são opções o medalhão de filé grelhado com molho de cogumelos frescos e salsa de trufa (R$ 150/1 kg) e a paleta de cordeiro à cacciatore com molho do assado, tomate, cogumelos e ervas frescas (R$ 145/ 1kg). As encomendas podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99690-3939 até sexta (11) ou enquanto durar o estoque. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, Jardim Camburi, Vitória. FOTO: Casa Roti/Divulgação

4

ALMOÇO ESPECIAL

Em Ibiraçu, o Dézo Café Bar vai abrir excepcionalmente para almoço no domingo, Dia dos Pais, a partir do meio-dia, com opções inéditas no cardápio. De entrada, a novidade é a porchetta com geleia de pimenta, aioli e chimichurri (R$ 68). Entre as opções da grelha, destaque para os recém-lançados short rib de porco com tutu, arroz e ovo frito (R$ 72) e para o franguinho na brasa com purê de batata (R$ 68). Também é nova a rabanada com brioche, caramelo e gelato (R$ 34). Av. João Alves da Mota Júnior, 202, Centro, Ibiraçu. Reservas pelo app GetIn. Mais informações: @dezobar.

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