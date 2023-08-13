TecnoAgro: café, chocolate e mel em destaque na feira de produtores

Café conilon gourmet, chocolate artesanal e mel de cacau são algumas iguarias confirmadas na feira de produtores do TecnoAgro 2023, o maior evento do agronegócio capixaba, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto em Linhares. A entrada é gratuita.
Com uma programação intensa e diversificada, distribuída em um palco e três auditórios, a grande feira do setor agrícola do Espírito Santo reúne palestras e workshops com foco em produtividade e sustentabilidade, sempre a partir das 8h30.
Para participar dos painéis, comandados por profissionais, autoridades governamentais e jornalistas especializados no Agro, é preciso se inscrever, também gratuitamente, pelo site tecnoagroes.com.br.
SABORES DO CAMPO
Mas se a sua ideia é ir direto para a feira de produtores, que funcionará das 8h30 às 18h, saiba que por lá não vão faltar delícias artesanais que revelam a riqueza de sabores do campo no nosso Estado.
Para o TecnoAgro 2023, estão confirmados até o momento 12 expositores, que terão à venda nos dois dias de evento biscoitos, cafés, embutidos, chocolates e outros derivados de cacau, ovo caipira, mel de abelha e a famosa carne de sol de Montanha (ES). Confira a lista:
- Associação Mulheres do Cacau - derivados de cacau
- Arroba Montanha - carne de sol (Montanha)
- Perobas Cacau - mel de cacau (Linhares)
- Reinholz Chocolates - chocolate bean to bar e amêndoas (Colatina)
- Belei Cacau - chocolates artesanais (Colatina)
- Charcutaria Favoretti - linguiças, defumados, hambúrgueres e almôdegas (Pedra Azul, Domingos Martins)
- Ovos Caipiras da Nona (Linhares)
- Sítio Lagoa Terra Alta - café conilon especial
- Grupo de Expositores de Café - café conilon especial
- Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Zumbi dos Palmares (APAP) - biscoitos (São Mateus)
- Associação de Apicultores de Ibiraçu (APISA) - Mel e produtos de abelhas (Ibiraçu)
ATRAÇÕES MUSICAIS
O TecnoAgro terá ainda atrações musicais para garantir o entretenimento dos visitantes. A Banda Comichão e a cantora Luiza Andrade foram escalados para movimentar o happy hour com muito forró e sertanejo. Comichão se apresenta na quinta (17) e Luiza na sexta (18).
SOBRE O TECNOAGRO
Durante os dois dias do TecnoAgro, Linhares será conhecida como a capital do agro capixaba. Por lá, passarão empresários, produtores rurais e especialistas no assunto. O acesso à toda a programação do evento é gratuito. Para saber mais, acesse agazeta.com.br/agro.
TECNOAGRO 2023
Quando: 17 e 18 de agosto de 2023
Onde: no espaço de eventos Conceição Hall. Av. José Tesch, 1048-1124, Colina, Linhares
Entrada gratuita
Inscrições para palestras e mais informações: tecnoagroes.com.br e @tecnoagro.es.
