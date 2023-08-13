Sabores do campo

TecnoAgro: café, chocolate e mel em destaque na feira de produtores

Maior evento do agronegócio capixaba acontecerá no município de Linhares, nos dias 17 e 18 de agosto, com entrada gratuita
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 10:00

Café, chocolate e mel na feira de produtores do TecnoAgro 2023
Feira de produtores funcionará das 8h30 às 18h nos dois dias Crédito: Freepik/Belei Cacau/Shutterstock
Café conilon gourmet, chocolate artesanal e mel de cacau são algumas iguarias confirmadas na feira de produtores do TecnoAgro 2023, o maior evento do agronegócio capixaba, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto em Linhares. A entrada é gratuita. 
Com uma programação intensa e diversificada, distribuída em um palco e três auditórios, a grande feira do setor agrícola do Espírito Santo reúne palestras e workshops com foco em produtividade e sustentabilidade, sempre a partir das 8h30. 
Para participar dos painéis, comandados por profissionais, autoridades governamentais e jornalistas especializados no Agro, é preciso se inscrever, também gratuitamente, pelo site tecnoagroes.com.br.  

SABORES DO CAMPO

Mas se a sua ideia é ir direto para a feira de produtores, que funcionará das 8h30 às 18h, saiba que por lá não vão faltar delícias artesanais que revelam a riqueza de sabores do campo no nosso Estado. 
Para o TecnoAgro 2023, estão confirmados até o momento 12 expositores, que terão à venda nos dois dias de evento biscoitos, cafés, embutidos, chocolates e outros derivados de cacau, ovo caipira, mel de abelha e a famosa carne de sol de Montanha (ES). Confira a lista: 
  • Associação Mulheres do Cacau - derivados de cacau
  • Arroba Montanha - carne de sol (Montanha)
  • Perobas Cacau - mel de cacau (Linhares)
  • Reinholz Chocolates - chocolate bean to bar e amêndoas (Colatina)
  • Belei Cacau - chocolates artesanais (Colatina)
  • Charcutaria Favoretti - linguiças, defumados, hambúrgueres e almôdegas (Pedra Azul, Domingos Martins)
  • Ovos Caipiras da Nona (Linhares)
  • Sítio Lagoa Terra Alta - café conilon especial
  • Grupo de Expositores de Café - café conilon especial
  • Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Zumbi dos Palmares (APAP) - biscoitos  (São Mateus)
  • Associação de Apicultores de Ibiraçu (APISA) - Mel e produtos de abelhas (Ibiraçu)

ATRAÇÕES MUSICAIS

O TecnoAgro terá ainda atrações musicais para garantir o entretenimento dos visitantes. A Banda Comichão e a cantora Luiza Andrade foram escalados para movimentar o happy hour com muito forró e sertanejo. Comichão se apresenta na quinta (17) e Luiza na sexta (18).

SOBRE O TECNOAGRO

Durante os dois dias do TecnoAgro, Linhares será conhecida como a capital do agro capixaba. Por lá, passarão empresários, produtores rurais e especialistas no assunto. O acesso à toda a programação do evento é gratuito. Para saber mais, acesse agazeta.com.br/agro.
TECNOAGRO 2023
Quando: 17 e 18 de agosto de 2023
Onde: no espaço de eventos Conceição Hall. Av. José Tesch, 1048-1124, Colina, Linhares
Entrada gratuita
Inscrições para palestras e mais informações: tecnoagroes.com.br e @tecnoagro.es.

Veja Também

Tecnoagro 2023 terá estúdio de videocast e conexões entre agtechs

Cerca de 50 palestras já estão confirmadas no TecnoAgro 2023; saiba como participar

TecnoAgro 2023 de A Gazeta confirma atrações musicais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

