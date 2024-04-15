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Sem carne

Saudáveis e saborosas: 5 receitas caseiras de hambúrguer vegetal

De combinações clássicas a inovações surpreendentes, aprenda a preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 07:30

Imagem Edicase Brasil
Hambúrguer de grão-de-bico  Crédito: Mironov Vladimir | Shutterstock)
Com a crescente demanda por opções alimentares mais saudáveis e sustentáveis, os hambúrgueres vegetais ganham destaque nos cardápios de restaurantes e nas cozinhas de casas. Repletos de sabores e texturas criativas, essas deliciosas alternativas oferecem uma experiência gastronômica única, além de contribuírem para uma dieta equilibrada, especialmente quando se trata dos adeptos à dieta vegana.
Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de hambúrgueres vegetais irresistíveis, que vão desde as combinações clássicas até inovações surpreendentes, para inspirar sua próxima refeição sem carne. Confira.

Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

  • 350 g de grão-de-bicocozido
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de salsinha picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • Sal a gosto
  • Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho e a salsinha e bata até obter uma textura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o sal e mexa até obter uma massa consistente. Modele no formato de hambúrgueres, disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma panela, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha na panela. Doure os dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de aveia com quinoa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
  • 1/2 cebola descascada e ralada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de gergelim preto
  • 1 colher de chá de pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
  • 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
  • Sal, orégano, páprica defumada e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Hambúrguer de proteína de soja

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de proteína de soja
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1/2 dente de alho descascado e amassado
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de sopa de orégano
  • 1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e a água e misture. Adicione o azeite, a cebola, o alho e os temperos e mexa. Junte a farinha de rosca e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 19 minutos. Após, modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Hambúrguer de lentilha Crédito: Nina Firsova | Shutterstock

Hambúrguer de lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 4 xícaras de chá de água
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de chá de sal rosa
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • Sal, cominho em pó e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a lentilha, cubra com a água e leve ao fogo médio até pegar pressão. Após, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o azeite, o cominho e o sal e misture.
Aos poucos, acrescente a farinha de aveia, alternando com a farinha de arroz, e mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrgueres, disponha sobre uma forma forrada com papel-manteiga e leve à geladeira por 1 hora. Em uma panela, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha na panela. Doure os dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de cogumelos e feijão-preto

Ingredientes

  • 250 g de feijão-preto cozido
  • 6 cogumelos crimini limpos e picados
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 1/4 de xícara de chá de farinha panko
  • 1 colher de sopa de tofu amassado
  • 1/2 colher de chá de alho-poró
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-preto e, com o auxílio de um garfo, amasse. Adicione os cogumelos, a cebola, a farinha panko, o tofu, o alho-poró e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, pimenta-preta e cominho. Modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve à geladeira por 1 hora. Após, retire da geladeira e deixe em temperatura ambiente por 10 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

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