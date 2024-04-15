Saudáveis e saborosas: 5 receitas caseiras de hambúrguer vegetal

Com a crescente demanda por opções alimentares mais saudáveis e sustentáveis, os hambúrgueres vegetais ganham destaque nos cardápios de restaurantes e nas cozinhas de casas. Repletos de sabores e texturas criativas, essas deliciosas alternativas oferecem uma experiência gastronômica única, além de contribuírem para uma dieta equilibrada, especialmente quando se trata dos adeptos à dieta vegana.
Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de hambúrgueres vegetais irresistíveis, que vão desde as combinações clássicas até inovações surpreendentes, para inspirar sua próxima refeição sem carne. Confira.
Hambúrguer de grão-de-bico
Ingredientes
- 350 g de grão-de-bicocozido
- 1/2 cebola descascada e picada
- 4 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- Sal a gosto
- Azeite para fritar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho e a salsinha e bata até obter uma textura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o sal e mexa até obter uma massa consistente. Modele no formato de hambúrgueres, disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma panela, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha na panela. Doure os dois lados e sirva em seguida.
Hambúrguer de aveia com quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 1/2 cebola descascada e ralada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de gergelim preto
- 1 colher de chá de pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
- Sal, orégano, páprica defumada e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
Hambúrguer de proteína de soja
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de proteína de soja
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1 cebola descascada e ralada
- 1/2 dente de alho descascado e amassado
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de sopa de orégano
- 1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a proteína de soja e a água e misture. Adicione o azeite, a cebola, o alho e os temperos e mexa. Junte a farinha de rosca e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 19 minutos. Após, modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Hambúrguer de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 4 xícaras de chá de água
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de sal rosa
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- Sal, cominho em pó e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque a lentilha, cubra com a água e leve ao fogo médio até pegar pressão. Após, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o azeite, o cominho e o sal e misture.
Aos poucos, acrescente a farinha de aveia, alternando com a farinha de arroz, e mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrgueres, disponha sobre uma forma forrada com papel-manteiga e leve à geladeira por 1 hora. Em uma panela, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha na panela. Doure os dois lados e sirva em seguida.
Hambúrguer de cogumelos e feijão-preto
Ingredientes
- 250 g de feijão-preto cozido
- 6 cogumelos crimini limpos e picados
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 1/4 de xícara de chá de farinha panko
- 1 colher de sopa de tofu amassado
- 1/2 colher de chá de alho-poró
- Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o feijão-preto e, com o auxílio de um garfo, amasse. Adicione os cogumelos, a cebola, a farinha panko, o tofu, o alho-poró e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, pimenta-preta e cominho. Modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve à geladeira por 1 hora. Após, retire da geladeira e deixe em temperatura ambiente por 10 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.