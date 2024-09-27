4 receitas saudáveis com derivados de coco

O coco é um ingrediente amplamente utilizado na culinária, conhecido por ser rico em gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, além de ser uma excelente fonte de energia. Sua versatilidade permite que ele seja incorporado tanto em receitas doces quanto salgadas, e em diferentes formas, como leite, óleo e até farinha.
Esses derivados não só adicionam sabor e textura às preparações, como também potencializam os benefícios nutricionais dos pratos. Pensando nisso, o chef Thiago Ribeiro, da Copra Alimentos, especialista em gastronomia saudável e referência nos estilos paleolítico, low carb e cetogênico, preparou quatro opções deliciosas, práticas e saudáveis de snacks utilizando ingredientes derivados do coco. Confira abaixo!
Abobrinha recheada
Ingredientes:
- 3 abobrinhas médias cortadas ao meio
- 200 g de ricota
- 6 colheres de sopa de leite de coco
- Sal, cheiro-verde e manteiga de coco a gosto
- Queijo parmesão a gosto para gratinar
Modo de preparo:
Faça um corte como uma tampa na abobrinha, retire as sementes com uma colher para formar um copinho. Em um recipiente, amasse a ricota com o garfo e misture o leite de coco e o sal. Pincele manteiga de coco dentro do copinho da abobrinha e recheie com a ricota. Cubra com o parmesão. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido a 210 °C por 25 a 30 minutos.
Dicas: você pode trocar a ricota por queijo feta, cream cheese, muçarela, gorgonzola ou cheddar. Para uma versão vegana, troque o queijo por tofu.
Trufa belga com coco
Ingredientes:
- 100 g de chocolate 70%cacau
- 1 colher de chá de óleo de coco extravirgem
- 100 g de abacate maduro
- 30 g de leite de coco em pó
- Leite de coco em pó ou coco ralado para enrolar a trufa
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Derreta o chocolate em banho-maria com o óleo de coco, mexendo sempre até ficar bem liso. Em um recipiente, amasse bem o abacate até virar um creme liso, adicione o chocolate derretido, o leite de coco em pó e misture bem até baixar bem a temperatura do chocolate e ficar bem homogêneo.
Leve para o congelador por 30 minutos ou para a geladeira por 2 horas, até ficar consistente. Unte as mãos com óleo de coco, enrole as bolinhas de trufa e passe no leite de coco em pó ou no coco ralado. Sirva em seguida. Dura até 6 dias na geladeira.
Deruny: panquecas de batata
Ingredientes:
- 3 batatas médias-grandes
- 1 cebola pequena
- 1 ovo
- 30 ml de leite de coco
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 colher de chá de sal
- 2-3 colheres de sopa de manteiga de coco
Modo de preparo:
Descasque as batatas e a cebola. Rale as batatas e a cebola no ralador fino. Despeje todo o conteúdo ralado em um recipiente e descarte parte do líquido que soltou. Adicione o ovo e o leite de coco e misture até ficar homogêneo. Na sequência, coloque a farinha de trigo, o sal e o fermento. Misture bem até incorporar. A massa de batata será espessa, mas macia o suficiente para ser colocada com uma colher.
Aqueça a manteiga de coco em uma frigideira grande e antiaderente em fogo médio. Coloque 1 colher de sopa cheia da mistura de batata para fazer panquecas, com cerca de 2,5 cm de distância. Frite de cada lado até dourar, cerca de 3-4 minutos de cada lado.
Quiche de milho-verde
Ingredientes:
Massa
- 100 g de farinha de coco
- 50 g de farinha de grão-de-bico
- 50 g de polvilho doce
- Sal a gosto
- 100 g de manteiga
- 1 ovo
Recheio
- 1 fio de óleo de coco extravirgem
- 2 dentes de alho picados
- 50 g de cebola picada
- 150 g de milho-verde
- 200 ml de creme de leite
- Salsa, cebolinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ovos
- 100 g de muçarela ralada
Modo de preparo:
Recheio
Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio e adicione o alho e a cebola. Deixe dourar. Em seguida, junte o milho-verde e refogue. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve e deixe esfriar. Adicione o creme de leite e o ovo e misture bem. Coloque a salsa e cebolinha.
Massa
Em uma tigela, coloque as farinhas, sal e a manteiga. Misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo e sove bem até formar uma massa lisa e homogênea. Embale em plástico-filme e deixe descansar por no mínimo 20 minutos em geladeira. Forre forminhas para empada com a massa, retirando todo o excesso da borda. Leve as forminhas ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Depois, coloque o recheio frio e polvilhe com a muçarela. Leve ao forno por mais 20 minutos.
Por Nathali Coelho