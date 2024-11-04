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De torta a panqueca

5 receitas ricas em proteínas para começar bem a semana

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos para aumentar a disposição e a saúde do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 13:35

Torta de brócolis com aveia (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Torta de brócolis com aveia ( Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
Para quem busca uma alimentação equilibrada e cheia de energia, começar a semana com refeições ricas em proteínas pode fazer toda a diferença. Isso porque esses nutrientes são essenciais para a construção e reparação dos tecidos, além de proporcionar saciedade e ajudar no ganho de massa muscular.
Pensando nisso, reunimos 5 receitas práticas e nutritivas com proteínas para você incluir no cardápio e garantir um início de semana repleto de disposição. Confira!

Torta de brócolis com aveia

Ingredientes:

  • 1 gema de ovo
  • 2 claras em neve
  • 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis picados
  • 1 colher de sobremesa de farelo de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as claras em neve e o fermento químico, e misture até ficar homogêneo. Adicione as claras em neve e o fermento e mexa delicadamente para incorporar. Transfira para um refratário untado com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Almôndega de carne

Ingredientes:

  • 500 g de carne moída
  • 100 g de farelo de aveia
  • 2 ovos
  • 1 ramo de salsinha picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 340 g de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a temperatura média por 20 minutos. Cubra com o molho de tomate e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com quinoa e cogumelo

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 pepino descascado e picado
  • 8 tomates-cerejas cortados ao meio
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 300 g de cogumelo Paris fatiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • Sal e rúcula a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a manteiga e derreta. Junte o cogumelo, o açúcar e o sal e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida.
Panqueca de lentilha recheada com espinafre e ricota (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock)
Panqueca de lentilha recheada com espinafre e ricota  Crédito: NoirChocolate | Shutterstock

Panqueca de lentilha recheada com espinafre e ricota

Ingredientes:

  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 ovo
  • 10 colheres de sopa de farinha de lentilha
  • 150 g de ricota picada
  • 1 1/2 xícara de chá de espinafre
  • Azeite, sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a farinha de lentilha, o ovo e o sal e bata até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e cozinhe até soltar do fundo da panela. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre, o sal e a noz-moscada e refogue até murchar. Acrescente a ricota e misture. Recheie as massas de panqueca e enrole. Sirva em seguida.

Tofu com vegetais

Ingredientes

  • 500 g de tofu cortado em cubos
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha picada e gergelim torrado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, passe o tofu sobre ela e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o tofu na panela e frite até dourar. Após, retire, disponha em um recipiente com papel-toalha e reserve.
Na mesma panela, coloque os vegetais e frite até ficarem crocantes. Coloque em um recipiente, adicione o tofu e os demais ingredientes e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

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