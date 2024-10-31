7 receitas práticas para incluir na dieta da proteína

A dieta da proteína, como o próprio nome sugere, foca em um plano alimentar rico em proteínas. O objetivo dessa abordagem é fornecer uma quantidade elevada de aminoácidos, as unidades que compõem as proteínas, pois esses nutrientes são fundamentais para aumentar a disposição nas atividades físicas e favorecer a queima de gordura.
Por isso, confira 7 receitas ricas em proteínas para você incluir no seu cardápio e aproveitar os benefícios!
Caldo de ervilha
- 450 g de ervilha fresca
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
- 1 1/2 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e ferva. Junte as ervilhas e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira tudo para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Picadinho de carne, abóbora e quinoa
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 kg de coxão duro cortado em cubos
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picado
- 1 l de caldo de legumes
- 1 abóbora japonesa descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Aos poucos, junte a carne e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate e o caldo de legumes e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a abóbora e a quinoa e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 20 minutos, sem pressão. Desligue o fogo, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.
Panqueca de banana com linhaça
Ingredientes:
- 6 ovos
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 xícara de chá de semente de linhaça
- 2 bananas descascadas e amassadas
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, as bananas, os flocos de aveia e a linhaça e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Poke de atum
Ingredientes:
- 80 g de sementes de quinoa
- 300 g de atum fresco cortado em cubos
- 100 g de abobrinha descascada e cortada em rodelas
- 100 g de rabanete cortado em rodelas
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 150 g de caldo de legumes
- Polpa de 1 abacate picada
- Cebolinha, gergelim, gengibre em pó e molho de soja a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o atum, o molho de soja, a cebola-roxa e o gengibre e misture. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a quinoa, tampe a panela e reduza o fogo. Cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione os demais ingredientes e polvilhe com a cebolinha e o gergelim. Sirva em seguida.
Espetinho de frango com brócolis
Ingredientes:
- 300 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis cozido
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Após, em espetos de madeira, intercale o frango e o brócolis. Unte panela com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os espetinhos sobre ela e doure todos os lados. Sirva em seguida.
Salada de soja
Ingredientes:
- 250 g de soja em grãos
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a soja e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Depois, escorra a água e transfira para uma panela de pressão. Cubra com água, coloque o azeite e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Retire as cascas da soja e disponha os grãos em um recipiente. Junte a cebola, o tomate e o cheiro-verde e misture. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.
Omelete assada
Ingredientes:
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de creme de ricota
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de abobrinha descascada e picada
- 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de vagem picada
- 4 fatias de queijo branco
- Sal e cebolinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite e o queijo branco, e misture para incorporar. Após, unte um refratário com azeite, disponha a omelete e cubra com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.