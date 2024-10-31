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Nutrição

7 receitas práticas para incluir na dieta da proteína

Aprenda a preparar opções simples para uma alimentação mais saudável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 19:35

Caldo de ervilha (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
Caldo de ervilha  Crédito: Africa Studio | Shutterstock
A dieta da proteína, como o próprio nome sugere, foca em um plano alimentar rico em proteínas. O objetivo dessa abordagem é fornecer uma quantidade elevada de aminoácidos, as unidades que compõem as proteínas, pois esses nutrientes são fundamentais para aumentar a disposição nas atividades físicas e favorecer a queima de gordura.
Por isso, confira 7 receitas ricas em proteínas para você incluir no seu cardápio e aproveitar os benefícios!

Caldo de ervilha

  • 450 g de ervilha fresca
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes
  • 1 1/2 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e ferva. Junte as ervilhas e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira tudo para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Picadinho de carne, abóbora e quinoa

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 kg de coxão duro cortado em cubos
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picado
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 abóbora japonesa descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Aos poucos, junte a carne e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate e o caldo de legumes e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a abóbora e a quinoa e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 20 minutos, sem pressão. Desligue o fogo, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Panqueca de banana com linhaça

Ingredientes:

  • 6 ovos
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 xícara de chá de semente de linhaça
  • 2 bananas descascadas e amassadas
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos, as bananas, os flocos de aveia e a linhaça e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Poke de atum

Ingredientes:

  • 80 g de sementes de quinoa
  • 300 g de atum fresco cortado em cubos
  • 100 g de abobrinha descascada e cortada em rodelas
  • 100 g de rabanete cortado em rodelas
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 150 g de caldo de legumes
  • Polpa de 1 abacate picada
  • Cebolinha, gergelim, gengibre em pó e molho de soja a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o atum, o molho de soja, a cebola-roxa e o gengibre e misture. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a quinoa, tampe a panela e reduza o fogo. Cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione os demais ingredientes e polvilhe com a cebolinha e o gergelim. Sirva em seguida.
Espetinho de frango com brócolis (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)
Espetinho de frango com brócolis  Crédito: Mironov Vladimir | Shutterstock

Espetinho de frango com brócolis

Ingredientes:

  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis cozido
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Após, em espetos de madeira, intercale o frango e o brócolis. Unte panela com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os espetinhos sobre ela e doure todos os lados. Sirva em seguida.

Salada de soja

Ingredientes:

  • 250 g de soja em grãos
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a soja e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Depois, escorra a água e transfira para uma panela de pressão. Cubra com água, coloque o azeite e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Retire as cascas da soja e disponha os grãos em um recipiente. Junte a cebola, o tomate e o cheiro-verde e misture. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.

Omelete assada

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de abobrinha descascada e picada
  • 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de vagem picada
  • 4 fatias de queijo branco
  • Sal e cebolinha picada a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite e o queijo branco, e misture para incorporar. Após, unte um refratário com azeite, disponha a omelete e cubra com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

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