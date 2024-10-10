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Fitness

4 receitas saudáveis e saborosas com creatina para sua dieta

Garanta mais força e vitalidade para o seu treino com estas opções deliciosas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 17:35

Smoothie de proteína com creatina (Imagem: Farion_O | Shutterstock)
Smoothie de proteína com creatina (Imagem: Farion_O | Shutterstock) Crédito:
A creatina tem se consolidado como um dos suplementos mais populares, especialmente entre atletas e praticantes de atividades físicas, devido aos seus inúmeros benefícios para o corpo. O consumo contínuo desse composto contribui para o aumento da massa muscular, melhora da performance em exercícios intensos e acelera a recuperação muscular. Além disso, a substância também apoia o desenvolvimento da função cognitiva no longo prazo, ampliando ainda mais sua importância para a saúde geral.
“Essas receitas são uma excelente forma de aproveitar os benefícios da creatina enquanto desfruta de refeições saborosas e saudáveis. Ideal para atletas, praticantes de atividades físicas ou qualquer pessoa que deseja melhorar sua alimentação”, conta Sandra Garcia, nutricionista da Soldiers Nutrition. Incorporar a creatina em smoothies ou shakes de proteína é uma das maneiras mais práticas e eficazes de garantir a ingestão diária, facilitando o consumo contínuo e, portanto, assegurando seus efeitos.

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Veja, abaixo, 4 receitas saudáveis e saborosas para incorporar a creatina na sua dieta!

Smoothie de proteína com creatina

Ingredientes:

  • 1 scoop de proteína em pó de sua preferência
  • 1 scoop de creatina monohidratada
  • 1 banana madura
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Este smoothie é perfeito para o pós-treino, pois combina proteína, creatina e carboidratos para uma recuperação muscular eficiente.

Shake de iogurte com frutas e creatina

Ingredientes:

  • 250 ml de iogurte natural ou grego
  • 1/2 xícara de chá de frutas frescas ou congeladas de sua escolha
  • 1 scoop de creatina monohidratada
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, combine o iogurte, as frutas, a creatina e o mel. Bata até a mistura ficar homogênea. Este shake é ideal para um lanche rápido ou um desjejum refrescante que combina proteína, frutas e o impulso energético da creatina.
Acrescentar a creatina a receitas também é uma ótima alternativa para ter uma dose extra de energia para os músculos.
Mingau de aveia com creatina (Imagem: Yulia Davidovich | Shutterstock)
Mingau de aveia com creatina (Imagem: Yulia Davidovich | Shutterstock) Crédito:

Mingau de aveia com creatina

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de aveia
  • 1 scoop de creatina monohidratada
  • 1 xícara de chá de leite ou substituto de leite
  • Frutas picadas e nozes para a finalização

Modo de preparo:

Coloque a aveia e o leite em uma panela e cozinhe em fogo médio, mexendo frequentemente até que a aveia absorva o leite e fique macia. Retire do fogo e espere amornar. Misture a creatina e adicione as frutas e nozes por cima. Sirva em seguida para um café da manhã nutritivo e energético.

Barras de energia caseiras com creatina

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de aveia
  • 5 scoops de proteína em pó
  • 5 scoops de creatina monohidratada
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim
  • 1/2 xícara de chá de chips de chocolate

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Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes secos em uma tigela grande. Depois, aqueça o mel e a pasta de amendoim, em fogo médio, em uma panela pequena até que se misturem bem e despeje sobre a mistura seca. Coloque em um recipiente, pressione firmemente e leve à geladeira por algumas horas antes de cortar em barras.
A quantidade de barras de energia que essa receita pode render depende do tamanho que você cortar cada barra. Considerando uma espessura média para cada barra, essa receita rende aproximadamente 12 a 16 barras. 

Cuidados com o consumo

Para obter os benefícios da creatina é importante ter atenção sobre a forma de consumo. “Vale lembrar que a creatina não deve ser exposta a altas temperaturas, por isso, é aconselhável adicionar o suplemento em alimentos que não requerem cozimento e que podem ser consumidos frios ou em temperatura ambiente”, alerta Sandra Garcia.
Além disso, é importante consumir imediatamente. “Para garantir a eficácia da creatina, o consumo deve ser imediato, o suplemento não é adequado para comidas que são armazenadas por um longo período”, acrescenta a nutricionista da Soldiers Nutrition.
Antes de tomar qualquer suplemento, a orientação de um profissional qualificado é indispensável para a manutenção da saúde e obtenção dos melhores resultados.
Por Vanessa Oliveira

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