5 receitas com proteína texturizada de soja

A proteína texturizada de soja, ou PTS, é uma opção prática e econômica para substituir a carne de origem animal em receitas. Rica em proteínas de alto valor biológico, ela favorece o bom funcionamento do corpo. Além disso, é uma opção versátil e fácil de preparar, tornando-se uma excelente escolha para uma alimentação equilibrada.
A seguir, confira como preparar cinco receitas deliciosas com proteína texturizada de soja!
Quibe
Ingredientes:
- 500 g de trigo para quibe
- 1 xícara de chá de proteína texturizada de soja granulada
- 1 xícara de chá de hortelã picada
- 100 ml de azeite
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de molho de soja
- 1 batata descascada, cozida e amassada
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água quente
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho e misture. Cubra com água quente e deixe descansar por uma hora. Após, esprema a mistura em um pano de prato e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar.
Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um kibe. Repita o processo com o restante da massa e disponha em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Sopa de proteína de soja
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 tomate sem pele e picado
- 6 colheres de sopa de proteína texturizada de soja granulada
- 1/2 l de água morna
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue até murchar. Por último, junte a água morna, a proteína de soja, o sal, a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cozinhe até engrossar e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Picadinho
Ingredientes:
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 1 colher de chá de alho descascado e amassado
- 100 g de proteína de soja texturizada em pedaços
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 folha de louro
- 100 ml de vinho tinto
- 500 ml de caldo de legumes
- 180 ml de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída, tomilho, alecrim, azeite, salsa e manjericão picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a proteína de soja texturizada e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e tomilho. Junte o alecrim, as folhas de louro e o vinho tinto e cozinhe até o caldo reduzir.
Disponha o caldo de legumes e cozinhe até secar. Por último, coloque o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com a salsa e o manjericão. Sirva em seguida.
Hambúrguer
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de proteína texturizada de soja granulada
- 480 ml de água morna
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e ralada
- Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a proteína de soja e a água morna e hidrate por 20 minutos. Após, escorra a água, esprema a proteína em um pano de prato e coloque novamente no recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de um hambúrguer.
Repita o processo com toda a massa e disponha os hambúrgueres em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Patê
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de proteína de soja texturizada granulada
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 4 colheres de sopa de maionese vegana
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a proteína de soja e bata até transformá-la em pó. Adicione os demais ingredientes e bata até obter a consistência de patê. Transfira para um recipiente de vidro e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.