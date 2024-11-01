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Opção vegana

5 receitas com proteína texturizada de soja

Veja como preparar pratos deliciosos e práticos com esse ingrediente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 19:35

Kibe (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock)
Quibe Crédito: Cassiano Correia | Shutterstock
A proteína texturizada de soja, ou PTS, é uma opção prática e econômica para substituir a carne de origem animal em receitas. Rica em proteínas de alto valor biológico, ela favorece o bom funcionamento do corpo. Além disso, é uma opção versátil e fácil de preparar, tornando-se uma excelente escolha para uma alimentação equilibrada.
A seguir, confira como preparar cinco receitas deliciosas com proteína texturizada de soja!

Quibe

Ingredientes:

  • 500 g de trigo para quibe
  • 1 xícara de chá de proteína texturizada de soja granulada
  • 1 xícara de chá de hortelã picada
  • 100 ml de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de molho de soja
  • 1 batata descascada, cozida e amassada
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água quente
  • Azeite para untar

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho e misture. Cubra com água quente e deixe descansar por uma hora. Após, esprema a mistura em um pano de prato e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar.
Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um kibe. Repita o processo com o restante da massa e disponha em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de proteína de soja

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 tomate sem pele e picado
  • 6 colheres de sopa de proteína texturizada de soja granulada
  • 1/2 l de água morna
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue até murchar. Por último, junte a água morna, a proteína de soja, o sal, a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cozinhe até engrossar e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Picadinho

Ingredientes:

  • 1/2 cebola-roxa descascada e picada
  • 1 colher de chá de alho descascado e amassado
  • 100 g de proteína de soja texturizada em pedaços
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 folha de louro
  • 100 ml de vinho tinto
  • 500 ml de caldo de legumes
  • 180 ml de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída, tomilho, alecrim, azeite, salsa e manjericão picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a proteína de soja texturizada e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e tomilho. Junte o alecrim, as folhas de louro e o vinho tinto e cozinhe até o caldo reduzir.
Disponha o caldo de legumes e cozinhe até secar. Por último, coloque o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com a salsa e o manjericão. Sirva em seguida.
Hambúrguer de proteína de soja (Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock)
Hambúrguer de proteína de soja  Crédito: Alesia.Bierliezova | Shutterstock

Hambúrguer

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de proteína texturizada de soja granulada
  • 480 ml de água morna
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de farinha de rosca
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e ralada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e a água morna e hidrate por 20 minutos. Após, escorra a água, esprema a proteína em um pano de prato e coloque novamente no recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de um hambúrguer.
Repita o processo com toda a massa e disponha os hambúrgueres em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Patê

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de proteína de soja texturizada granulada
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 4 colheres de sopa de maionese vegana
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a proteína de soja e bata até transformá-la em pó. Adicione os demais ingredientes e bata até obter a consistência de patê. Transfira para um recipiente de vidro e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

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