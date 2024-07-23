Confira 4 dicas para preparar um feijão perfeito

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POR QUE DEIXAR O FEIJÃO DE MOLHO?

Para que o seu feijão fique macio, a recomendação é deixar os grãos de molho por, no mínimo, 12 horas antes do preparo. Além de proporcionar maciez, essa ação permite que sejam eliminados os fatores antinutricionais presentes no alimento. Além disso, após o período de molho, o grão ficará mais mole, tornando o cozimento mais rápido e eficiente. Mas, atenção: é necessário trocar a água ao menos uma vez durante o remolho.

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COMO COZINHAR FEIJÃO NA PANELA DE PRESSÃO

Por ser um grão duro, é recomendado usar uma panela de pressão para cozinhar feijão. Para quem tem receio de usar o equipamento, existem no mercado opções elétricas, com uma função específica para esse cozimento. Na panela tradicional, cubra os grãos com água e deixe na pressão de 10 a 15 minutos, de acordo com a quantidade que irá preparar. Dica da nutricionista: durante esse processo, não utilize temperos. Assim, será possível ajustar o sal e variar o sabor.

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COMO FAZER UM FEIJÃO BEM TEMPERADO

No Brasil, existe uma ampla variedade de temperos para o preparo dos alimentos. Para o feijão, os mais indicados são folha de louro, cebola, alho, manjericão, coentro e pimenta-do-reino. Páprica, açafrão, bacon, linguiça calabresa e cheiro-verde são alguns produtos que podem encorpar o feijão e enriquecer seu sabor.

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COMO DEIXAR O CALDO DO FEIJÃO MAIS GROSSO