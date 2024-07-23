Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Culinária

Confira 4 dicas para preparar um feijão perfeito

Nutricionista explica sobre a importância do remolho e ensina técnicas para deixar o alimento bem temperado e mais saboroso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 16:39

Feijão cozido
Feijão é um dos alimentos mais consumidos no dia a dia dos brasileiros Crédito: Freepik
feijão é um alimento indispensável no prato dos brasileiros, e por mais presente que esteja em nossas refeições do dia a dia, traz alguns desafios em seu preparo.
Como deixar o feijão com caldo mais grosso? Devo lavar os grãos de feijão antes de cozinhar? Como faço para deixar o feijão bem temperado?
Estas são algumas dúvidas frequentes na cozinha e que a nutricionista da rede de restaurantes Divino Fogão, Jéssica Benazzi, esclarece aqui, no HZ.  Veja a seguir. 

1

POR QUE DEIXAR O FEIJÃO DE MOLHO?

Para que o seu feijão fique macio, a recomendação é deixar os grãos de molho por, no mínimo, 12 horas antes do preparo. Além de proporcionar maciez, essa ação permite que sejam eliminados os fatores antinutricionais presentes no alimento. Além disso, após o período de molho, o grão ficará mais mole, tornando o cozimento mais rápido e eficiente. Mas, atenção: é necessário trocar a água ao menos uma vez durante o remolho.

2

COMO COZINHAR FEIJÃO NA PANELA DE PRESSÃO

Por ser um grão duro, é recomendado usar uma panela de pressão para cozinhar feijão. Para quem tem receio de usar o equipamento, existem no mercado opções elétricas, com uma função específica para esse cozimento. Na panela tradicional, cubra os grãos com água e deixe na pressão de 10 a 15 minutos, de acordo com a quantidade que irá preparar. Dica da nutricionista: durante esse processo, não utilize temperos. Assim, será possível ajustar o sal e variar o sabor.

3

COMO FAZER UM FEIJÃO BEM TEMPERADO

No Brasil, existe uma ampla variedade de temperos para o preparo dos alimentos. Para o feijão, os mais indicados são folha de louro, cebola, alho, manjericão, coentro e pimenta-do-reino. Páprica, açafrão, bacon, linguiça calabresa e cheiro-verde são alguns produtos que podem encorpar o feijão e enriquecer seu sabor. 

4

COMO DEIXAR O CALDO DO FEIJÃO MAIS GROSSO

Caldo grosso: para deixar o caldo do feijão grosso, com características de restaurante, o segredo é usar o liquidificador. Após o cozimento dos grãos, retire pequenas porções e bata no equipamento. Em seguida, coloque novamente na panela onde o alimento está sendo temperado. Siga a receita normalmente com a inclusão dos temperos de preferência.

Veja Também

Veja receita de caldo de feijão com macarrão, linguiça e bacon

Deixar o feijão de molho antes de cozinhar é certo ou errado?

Lavar o arroz antes de cozinhar é certo ou errado?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Nutrição Nutricionista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados