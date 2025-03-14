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Gastronomia

5 receitas de omelete para o almoço

Aprenda a preparar receitas práticas, saborosas e ricas em proteínas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Março de 2025 às 13:37

Omelete de brócolis (Imagem: Elenglush | Shutterstock)
Omelete de brócolis Crédito: Imagem: Elenglush | Shutterstock
As omeletes são uma opção prática e versátil para o almoço, permitindo diversas combinações que agradam a diferentes gostos e atendem a variadas necessidades alimentares. Rápidas e fáceis de preparar, são uma excelente escolha para quem busca uma refeição nutritiva e saborosa. Feitas com ovos, são ricas em proteínas de alta qualidade, ideais para quem deseja potencializar o ganho de massa muscular.
A seguir, confira 5 receitas de omelete para o almoço! 

Omelete de forno

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de brócolis cozido e separado em floretes
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos por aproximadamente 2 minutos. Adicione o leite, o queijo, a farinha de grão-de-bico, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve. Em um forma untada, distribua os floretes de brócolis e cubra com a mistura de ovos batidos. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Omelete de atum

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 170 g de atum sólido escorrido
  • 1/2 de cebola picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Adicione o atum, a cebola, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Em fogo baixo, aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente e despeje a mistura. Quando começar a dourar, vire a omelete com cuidado e deixe cozinhar do outro lado. Sirva em seguida. 

Omelete de legumes

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de cenoura ralada
  • 1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada
  • 1/4 de xícara de chá de pimentão verde picado
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • 1 colher de sopa de tomate picado sem sementes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de manteiga

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Adicione a cenoura, a abobrinha, o pimentão, a cebola e o tomate e misture. Aqueça a manteiga em uma frigideira antiaderente e despeje a os ovos batidos. Cozinhe em fogo baixo até dourar. Quando a parte de baixo estiver firme, vire a omelete e cozinhe o outro lado. Sirva em seguida. 
Omelete de cogumelos (Imagem: irina2511 | Shutterstock)
Omelete de cogumelos Crédito: Imagem: irina2511 | Shutterstock

Omelete de cogumelos

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de cogumelos Paris fatiados
  • 2 colheres de sopa de queijo emmental ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Cebolinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos por aproximadamente 1 minuto. Acrescente o queijo ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e reserve. Em fogo alto, aqueça uma frigideira com a manteiga e adicione os cogumelos. Refogue até ficarem macios e levemente dourados. Reduza o fogo e despeje a mistura de ovos sobre os cogumelos. Quando a omelete estiver quase pronta, adicione a cebolinha. Dobre a omelete ao meio e deixe cozinhar por mais um minuto. Retire do fogo e sirva em seguida.

Omelete vegana de lentilhas

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de lentilhas cozidas
  • 1/4 de xícara chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de cúrcuma
  • 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as lentilhas cozidas, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a cúrcuma e a pimenta-do-reino até formar uma mistura consistente. Aqueça uma frigideira com azeite e despeje a mistura. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, até que as bordas fiquem douradas e firmes. Após, vire a omelete para dourar o outro lado. Retire do fogo e sirva em seguida. 

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