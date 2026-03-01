Almoço de domingo saudável: 8 receitas com grão-de-bico que vão surpreender

Publicado em 1 de março de 2026 às 12:51
O grão-de-bico é um ingrediente versátil e rico em nutrientes, ideal para refeições saudáveis e saborosas. Seja em saladas, pratos quentes ou até em versões mais criativas, ele oferece inúmeras possibilidades de receitas. Além de saboroso, ajuda a prolongar a sensação de saciedade, o que torna as refeições mais equilibradas ao longo do dia e uma boa escolha para quem busca variar o cardápio sem abrir mão de praticidade.
A seguir, confira 8 receitas práticas que combinam o grão-de-bico com outros ingredientes!
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, acrescente o grão-de-bico cozido e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a cenoura, a cebola, a farinha de aveia e os temperos e misture até obter uma massa homogênea. Forme hambúrgueres e grelhe-os em uma frigideira com azeite, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry e mexa bem. Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco. Misture até formar um molho cremoso. Tempere com sal, adicione a salsinha e sirva em seguida.
Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o atum, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o grão-de-bico e o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, distribua o refogado e cubra com a batata-doce amassada. Finalize com o requeijão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até gratinar levemente. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e cozinhe até amolecer. Coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e tempere com sal. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Sirva em seguida.
Em uma tigela, coloque o azeite, o suco de limão, o alho, o açafrão-da-terra, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Acrescente a salsinha e mexa novamente. Em uma assadeira, distribua o grão-de-bico, as batatas-inglesas, os tomates e a cebola e misture delicadamente. Despeje o tempero por cima e envolva todos os ingredientes com cuidado. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 50 minutos, mexendo a cada 15 minutos para dourar por igual. Sirva em seguida.
Em uma tigela, misture o grão-de-bico com a abobrinha , o pimentão e a cenoura. Tempere com azeite, páprica, orégano, sal e pimenta-do-reino. Distribua os ingredientes em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.
