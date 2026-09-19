O que aconteceu antes de dono de pizzaria ser morto por criminosos no ES

Durante as buscas na região, a Polícia Militar localizou o veículo roubado trafegando pelo bairro Ulisses Guimarães. O motorista desobedeceu à ordem de parada dos agentes e deu início a uma fuga em alta velocidade.





De acordo com os policiais, o condutor fez diversas manobras perigosas e chegou a trafegar pela contramão.





Já no bairro São Conrado, no cruzamento das ruas Maré e Ita, o motorista do carro em fuga bateu contra a motocicleta pilotada por Diego dos Santos Oliveira, de 28 anos, o dono de uma pizzaria.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas a morte do empresário foi constatada ainda no local.