O que aconteceu antes de dono de pizzaria ser morto por criminosos no ES

Uma denúncia de assalto que manteve um casal refém por horas dentro da própria casa foi o ponto de partida para a perseguição policial que terminou na morte de um dono de pizzaria em Vila Velha, na Grande, Vitória, na noite de sexta-feira (18).
Durante as buscas na região, a Polícia Militar localizou o veículo roubado trafegando pelo bairro Ulisses Guimarães. O motorista desobedeceu à ordem de parada dos agentes e deu início a uma fuga em alta velocidade.
De acordo com os policiais, o condutor fez diversas manobras perigosas e chegou a trafegar pela contramão.
Já no bairro São Conrado, no cruzamento das ruas Maré e Ita, o motorista do carro em fuga bateu contra a motocicleta pilotada por Diego dos Santos Oliveira, de 28 anos, o dono de uma pizzaria.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas a morte do empresário foi constatada ainda no local.
Após o acidente, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram a pé. No carro, os policiais encontraram um aparelho celular, que foi apreendido para auxiliar nas investigações. Não foi informado quantos suspeitos estavam no automóvel roubado.
O caso é investigado pela Polícia Civil.