AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vila Velha

O que aconteceu antes de dono de pizzaria ser morto por criminosos no ES

Dono de pizzaria morreu atropelado por motorista que fugia de perseguição policial

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 13:36

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 set 2026 às 13:36
Carro roubado foi abandonado por suspeitos em Vila Velha Tarciane Vasconcelos

Uma denúncia de assalto que manteve um casal refém por horas dentro da própria casa foi o ponto de partida para a perseguição policial que terminou na morte de um dono de pizzaria em Vila Velha, na Grande, Vitória, na noite de sexta-feira (18). 


Segundo a Polícia Militar, as vítimas relataram que os criminosos ficaram na residência, localizada no bairro Ponta da Fruta, durante parte do dia e que foram agredidas. Os suspeitos deixaram o imóvel levando o carro da família, além de aparelhos eletrônicos e objetos pessoais.
A perseguição e o acidente

Durante as buscas na região, a Polícia Militar localizou o veículo roubado trafegando pelo bairro Ulisses Guimarães. O motorista desobedeceu à ordem de parada dos agentes e deu início a uma fuga em alta velocidade.


De acordo com os policiais, o condutor fez diversas manobras perigosas e chegou a trafegar pela contramão.


Já no bairro São Conrado, no cruzamento das ruas Maré e Ita, o motorista do carro em fuga bateu contra a motocicleta pilotada por Diego dos Santos Oliveira, de 28 anos, o dono de uma pizzaria. 


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas a morte do empresário foi constatada ainda no local.

Fuga a pé e celular apreendido

Após o acidente, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram a pé. No carro, os policiais encontraram um aparelho celular, que foi apreendido para auxiliar nas investigações. Não foi informado quantos suspeitos estavam no automóvel roubado.


O caso é investigado pela Polícia Civil. 

Ajude a polícia
Qualquer informação que ajude a localizar criminosos pode ser repassada de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, que possui três canais de atendimento.
Canais de denúncia
Telefone
181
WhatsApp
(27) 99253-8181
Site
Clique aqui

Veja Também 

O cantor Zé Elias faz a entrega do cachê ao Centro Juvenil Salesiano

Cantor doa seu cachê para instituições sociais no ES

Padre Antonio Vítor Favero vai assumir a Paróquia de Meaípe no dia 30 de setembro

Escolhido o padre para substituir pároco afastado por motivo de saúde no ES

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim

Falência da Itapemirim: compradores vão à Justiça após leilão ter até lote que virou rua

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Rússia está travando uma 'guerra híbrida' contra a Europa?
Justiça manda golpista devolver R$ 9,5 mil após enganar mulher no WhatsApp no ES
Golpe do falso traficante usa dados pessoais para ameaças em Colatina
Fiuk afirma que foi deixado de fora de próprio projeto
Fiuk anuncia fim da carreira solo e retorno para banda Hori

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados