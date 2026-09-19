Acidente na BR 101 deixa cinco feridos em Cariacica

Cinco pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na BR 101, em Cariacica, na Grande Vitória, durante a madrugada deste sábado (19). Uma câmera de monitoramento registrou o acidente, que aconteceu por volta das 5h15. Assista:
A Ecovias Capixaba, que administra a rodovia no Espírito Santo, informou que atuou no atendimento junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a empresa, um dos envolvidos ficou gravemente ferido e os outros quatro tiveram ferimentos de média gravidade.
O tráfego no trecho foi desviado para o acostamento durante os atendimentos. As faixas da pista foram liberadas por volta das 7h30.