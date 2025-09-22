Conteúdo de Marca

Duplicações, contornos e novos acessos na BR-101: entenda o novo contrato da Ecovias Capixaba

A concessionária responsável pelo trecho da BR-101 no Espírito Santo e no sul da Bahia, anunciou que vai destinar mais de R$ 10 bilhões em obras, tecnologia e custos operacionais da rodovia, além de investir em mais transparência durante o cumprimento do novo contrato

A Ecovias Capixaba está destinando mais de R$ 10 bilhões em investimentos para a BR-101 no ES e no sul da Bahia. Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

Da praia às montanhas, com paisagens de tirar o fôlego e rota de diferentes destinos turísticos, a BR-101 conecta, todos os dias, milhares de motoristas no Espírito Santo e no sul da Bahia ao Rio de Janeiro e a importantes endereços capixabas. Afinal, boa parte do desenvolvimento do Estado passa pela via, que desempenha um papel importante tanto para a economia quanto para o turismo do ES.

Para melhorar ainda mais essa experiência, a Ecovias Capixaba – concessionária que administra a rodovia no Estado e no sul da Bahia – está destinando mais de R$ 10 bilhões em investimentos e custos operacionais para a rodovia. Isso inclui novas duplicações, mais contornos, pontos de parada, câmeras de monitoramento, e várias outras facilidades.

Os investimentos fazem parte do novo contrato de concessão da BR-101, assinado em agosto de 2025. O acordo mantém a Ecovias Capixaba na gestão dos 478 quilômetros da rodovia, que corta todo o Espírito Santo até o município de Mucuri, na Bahia, pelos próximos 24 anos.

“Este contrato reúne o que há de mais moderno no país em termos de concessões rodoviárias. Agora temos novos parâmetros de atuação, indicadores e um robusto plano de investimentos de cerca de R$ 10 bilhões em obras e operação, sendo cerca de R$ 7 bilhões voltados para novas obras e R$ 3 bilhões para a ampliação e manutenção dos serviços que prestamos, como o fornecimento de guinchos e ambulâncias", destaca o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim.

Entre as mudanças imediatas, destacam-se a isenção de pedágio para motociclistas, a criação de descontos progressivos para veículos leves com tag e o desconto básico de 5% para todos que utilizarem a tag.

O contrato também prevê um grande pacote de obras e melhorias, incluindo 172,8 km de duplicações, 41,1 km de faixas adicionais, contornos urbanos, novos trevos, passarelas, passagens de fauna e dois pontos de parada e descanso para caminhoneiros – um no Norte e outro no Sul do Estado.

“Além disso, haverá investimentos em tecnologia e operação, como a instalação de mais 163 câmeras de monitoramento, que permitirão mais segurança e rapidez no atendimento aos usuários", complementa Amorim.

Mais transparência

O diretor-superintendente da Ecovias 101 ressalta, ainda, que a transparência é um dos principais objetivos da empresa com o novo contrato de concessão, que prevê um cronograma para o avanço das obras que será cumprido rigorosamente.

“Isso foi, inclusive, um fator determinante para a continuidade da concessão e para os ajustes nas tarifas de pedágio. Queremos que a população esteja a par de tudo o que está acontecendo. Por isso, criamos uma landing page em nosso site, na qual os usuários têm acesso às informações e podem compreender as mudanças e as previsões do novo contrato. Nós também estamos utilizando nossos canais de comunicação, como as redes sociais, para comunicar o avanço das obras e dos serviços", pontua.

Roberto conta que os colaboradores da empresa também estarão a par de tudo que está acontecendo, para que sejam multiplicadores dessas informações para toda a sociedade. Ele afirma, ainda, que a imprensa também tem um papel fundamental nisso e, por isso, a Ecovias Capixaba está aberta e disposta a compartilhar as informações.

Mudanças já estão sendo implementadas

Algumas das obras previstas no novo contrato já haviam começado antes mesmo da assinatura, como explica o diretor-superintendente. No trecho Norte, por exemplo, estão em andamento as obras de duplicação de cinco quilômetros, entre o Km 242 e o Km 247, na Serra, com previsão de conclusão dos serviços no final deste ano.

Já no Sul, entre Guarapari e Anchieta, 7 quilômetros de duplicação já estão praticamente finalizados, faltando apenas o trecho de um quilômetro sobre a ponte do Rio Grande, que em breve será concluído, segundo a concessionária.

Em julho deste ano, a Ecovias Capixaba também iniciou a duplicação de 13 quilômetros entre os municípios de Alfredo Chaves e Iconha (com exceção dos quilômetros 363, 364 e 365, que já foram duplicados).

O novo trecho duplicado, que receberá investimentos da ordem de R$ 170 milhões, será interligado ao Contorno de Iconha, formando um corredor contínuo em pista duplicada desde a Grande Vitória.

“A decisão de antecipar o início dessas obras é uma forma de reforçarmos o nosso compromisso com a sociedade capixaba e com o desenvolvimento do Espírito Santo. Assim como as obras, os serviços também passam por melhorias contínuas. Tudo isso alicerçado sob o nosso pilar da Sustentabilidade. Nós queremos e iremos avançar, mas sempre com responsabilidade, garantindo o melhor para os usuários da rodovia, para as comunidades que vivem ao entorno dela e para o meio ambiente", finaliza Roberto Amorim.

