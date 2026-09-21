Quer plantar uma árvore em casa? Conheça 7 espécies para pequenos espaços

Ter uma árvore em casa pode ser uma forma de aproximar a natureza da rotina e deixar o ambiente mais agradável. Porém, quem tem um quintal pequeno, um jardim compacto ou até mesmo uma área externa limitada precisa ter atenção na hora de escolher a espécie. O tamanho da copa, o crescimento das raízes e as necessidades de sol e água são alguns dos fatores que devem ser considerados antes do plantio.