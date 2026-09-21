Momento Agro: médica que virou fazendeira é destaque no Cacau Fest, em Linhares

A 4ª edição do Cacau Fest reuniu produtores, especialistas, representantes do cacau e do chocolate com palestras, concursos e workshops, em Linhares. Um dos destaques do evento foi a fazendeira Ana Claudia Milanez Rigoni, médica que pausou a carreira para se dedicar à cacauicultura, honrando o legado do pai. Ela é uma das entrevistadas deste episódio do videocast Momento Agro, em conversa com a jornalista Rosi Ronquete.





Com mais de 10 prêmios nacionais e internacionais, Ana Claudia foi a vencedora pela terceira vez no Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba, na categoria Linhares.



Realizado na última semana, dos dias 16 a 19, o Cacau Fest tem por objetivo fomentar negócios e valorizar a produção local, celebrando a potência do produto.



O Momento Agro conversou também com a cofundadora do Centro de Inovação do Cacau, em Ilhéus (BA), Adriana Reis, doutora em Biotecnologia de Microrganismos. Com mais de 20 anos de experiência na área, a bióloga apresentou no evento uma palestra sobre a qualidade do cacau, os desafios e as oportunidades do terroir brasileiro. Para Adriana, o terroir do cacau capixaba é complexo, com desafios sensoriais, e tem nuances importantes para a produção brasileira, citando como destaque Ana Claudia Rigoni.





Além disso, o programa bateu um papo com o analista do Sebrae de Linhares Wilson Marchiori. Ele compartilhou aprendizados absorvidos durante o 4º Seminário de Manejo de Alta Produtividade do Cacau, em visita ao Pará. Explica que levou para Linhares os novos conhecimentos sobre o cultivo e a produção de cacau de qualidade.



Dê o play e confira esse bate-papo sobre a produção de cacau.