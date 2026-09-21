AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • Momento Agro: médica que virou fazendeira é destaque no Cacau Fest, em Linhares
Agronegócio

Momento Agro: médica que virou fazendeira é destaque no Cacau Fest, em Linhares

Durante o evento, Ana Claudia Milanez Rigon sagrou-se tricampeã em qualidade de amêndoas. Além de concurso, programação promoveu palestras e workshops

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 16:30

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

21 set 2026 às 16:30

A 4ª edição do Cacau Fest reuniu produtores, especialistas, representantes do cacau e do chocolate com palestras, concursos e workshops, em Linhares. Um dos destaques do evento foi a fazendeira Ana Claudia Milanez Rigoni, médica que pausou a carreira para se dedicar à cacauicultura, honrando o legado do pai.  Ela é uma das entrevistadas deste episódio do videocast Momento Agro, em conversa com a jornalista Rosi Ronquete.


Com mais de 10 prêmios nacionais e internacionais, Ana Claudia foi a vencedora pela terceira vez no Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba, na categoria Linhares.

 Realizado na última semana, dos dias 16 a 19, o Cacau Fest tem por objetivo fomentar negócios e valorizar a produção local, celebrando a potência do produto. 

O Momento Agro conversou também com a cofundadora do Centro de Inovação do Cacau, em Ilhéus (BA), Adriana Reis, doutora em Biotecnologia de Microrganismos. Com mais de 20 anos de experiência na área, a bióloga apresentou no evento uma palestra sobre a qualidade do cacau, os desafios e as oportunidades do terroir brasileiro. Para Adriana, o terroir do cacau capixaba é complexo, com desafios sensoriais, e tem nuances importantes para a produção brasileira, citando como destaque Ana Claudia Rigoni.


Além disso, o programa bateu um papo com o analista do Sebrae de Linhares Wilson Marchiori. Ele compartilhou aprendizados absorvidos durante o 4º Seminário de Manejo de Alta Produtividade do Cacau, em visita ao Pará. Explica que levou para Linhares os novos conhecimentos sobre o cultivo e a produção de cacau de qualidade.

Dê o play e confira esse bate-papo sobre a produção de cacau. 

Veja também 

Calendário, feriados

Feriados no ES: veja quando são as próximas folgas até o fim do ano

Imagem de destaque

Domésticas do ES terão programa de capacitação e combate à exploração no trabalho

O café é a maior riqueza agrícola do Espírito Santo

Megaevento internacional reúne 3 gigantes do cooperativismo do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Evento Produção de Cacau Agronegócio Espírito Santo Agricultura Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Pauta da Câmara de Vitória é trancada mesmo com decisão judicial sobre eleição da Mesa
Imagem de destaque
Centro de Vitória respira cultura, mas espaços independentes lutam para sobreviver
Ambulância do Samu
Produtor rural é atingido pela própria caminhonete em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados