Mulher é encontrada dormindo na calçada após ser expulsa de casa pelo filho em Cariacica

Policiais militares acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Primavera, em Viana, na noite de domingo (20), se depararam com uma cena desoladora. Uma mulher, 55 anos, estava dormindo na calçada, coberta com um cobertor, porque havia sido agredida e expulsa de casa pelo filho, um homem de 33 anos.





A equipe da Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) e, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima deitada na calçada, em frente à residência onde mora. De acordo com a mulher, o filho deu socos em seu braço direito e, em seguida, expulsou ela de casa. Em seu relato, ela afirmou ter medo de retornar ao imóvel e sofrer novas agressões e manifestou o desejo de solicitar uma medida protetiva contra o filho.





Durante a abordagem, já no interior da residência, o homem resistiu à prisão e, segundo a PM, os policiais precisaram empregar técnicas de defesa pessoal para contê-lo. Ainda conforme os oficiais, ele desacatou os militares ao chamá-los de “cachorro do governo” e teve que ser mantido algemado para preservar a própria integridade física e dos policiais.





O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional de Cariacica e, de acordo com a Polícia Militar, responderá pelos crimes de resistência e desacato, além das medidas previstas na Lei Maria da Penha.





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.