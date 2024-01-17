Ceturb tem 0800 para emergências na 3ª Ponte e na Rodovia do Sol; confira

Por meio do 0800 979 00 60 , os motoristas podem acionar o órgão para serviços de monitoramento, manutenção da via e operação e atendimento aos usuários, como guincho.

De acordo com a Ceturb, o telefone, que é gratuito, conta com atendimento 24 horas em todos os dias da semana. “A equipe estará preparada para atuar em diversas situações de emergências que ocorram no trecho, como remoção de veículos com pane, remoção de objetos nas pistas, resgate de animais na via, sinalização de acidentes e atendimento e remoção em casos de acidentes”, informou.