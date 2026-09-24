Reta final: Papo de Eleições analisa estratégias dos candidatos ao governo do ES

A dez dias do primeiro turno da votação, o Papo de Eleições chegou ao sétimo episódio nesta quinta-feira (24). Em mais uma edição do videocast, os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, analisaram o tom e as estratégias das campanhas dos candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026 até o momento. Assista ao vídeo acima.





Em bate-papo com a âncora da CBN Vitória, a jornalista Fernanda Queiroz, os colunistas também comentaram sobre o desempenho de Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT) no debate realizado por A Gazeta e CBN na última terça-feira (22).





O programa vai ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.